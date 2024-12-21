ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Ремейк финала Кубка Эстонии по волейболу: возьмёт ли „Бигбанк“ реванш или „Пярну“ снова победит в Тарту?

В минувшую субботу в Тарту состоялся финал Кубка Эстонии, где „Пярну“ одержал победу над „Бигбанком“ со счётом 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19). В рамках Балтийской волейбольной лиги „Бигбанк“ занимает первое место с 21 очком, а „Пярну“ находится на третьей позиции с 19 очками. Между ними расположился „Выру Баррус“, который имеет 20 очков и в пятницу победил „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:1.

Капитан „Пярну“ Андрус Раадик уверен, что у команды нет проблем с мотивацией и они готовы бороться за победу в последней игре года. Он отметил: „Скорее всего, несложно собраться ещё раз. Мотивации хватает, и мы хотим закончить год победой. Нам нужны очки для турнирной таблицы. Я уверен, что они тоже хотят взять реванш, и мы должны быть готовы к этому“.