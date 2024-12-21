МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Бигбанк“ не смог взять реванш и снова проиграл „Пярну“

„Пярну“ начал матч с победы в первой партии 25:23 и затем выиграл вторую со счетом 26:24. Тартуская команда взяла третью партию 25:20, но не смогла переломить ход игры. В четвертой партии „Пярну“ вновь продемонстрировал свою доминирующую игру, выиграв ее с уверенным счетом 25:18 и, таким образом, одержав победу в матче.