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21.12.2024, 13:20

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Бигбанк“ не смог взять реванш и снова проиграл „Пярну“

 
Кубок Эстонии по волейболу спустя восемь лет отправляется в Пярну
Кубок Эстонии по волейболу спустя восемь лет отправляется в Пярну
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 21 декабря, в рамках Балтийской волейбольной лиги состоялось последние два матча календарного года. В одном из них тартуский „Бигбанк“ на своей площадке проиграл „Пярну“ со счетом 1:3 (13:25; 24:26; 25:20; 18:25).

„Пярну“ начал матч с победы в первой партии 25:23 и затем выиграл вторую со счетом 26:24. Тартуская команда взяла третью партию 25:20, но не смогла переломить ход игры. В четвертой партии „Пярну“ вновь продемонстрировал свою доминирующую игру, выиграв ее с уверенным счетом 25:18 и, таким образом, одержав победу в матче.

В минувшую субботу в Тарту состоялся финал Кубка Эстонии, где „Пярну“ одержал победу над „Бигбанком“ со счётом 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19). В рамках Балтийской волейбольной лиги „Бигбанк“ занимает второе место с 21 очком, а „Пярну“ находится на первом месте с 22 очками.

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