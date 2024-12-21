21.12.2024, 13:20
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Бигбанк“ не смог взять реванш и снова проиграл „Пярну“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 21 декабря, в рамках Балтийской волейбольной лиги состоялось последние два матча календарного года. В одном из них тартуский „Бигбанк“ на своей площадке проиграл „Пярну“ со счетом 1:3 (13:25; 24:26; 25:20; 18:25).
„Пярну“ начал матч с победы в первой партии 25:23 и затем выиграл вторую со счетом 26:24. Тартуская команда взяла третью партию 25:20, но не смогла переломить ход игры. В четвертой партии „Пярну“ вновь продемонстрировал свою доминирующую игру, выиграв ее с уверенным счетом 25:18 и, таким образом, одержав победу в матче.
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