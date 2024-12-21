21.12.2024, 12:28
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ проиграл дома „Кейла Кулбет“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 21 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ проиграл на своей площадке „Кейла Кулбет“ со счетом 72:87.
В первой четверти инициативу захватил „Кейла Кулбет“, достигнув преимущества 15:6. Однако в концовке четверти „Садам“ сумел сократить разрыв, и период завершился со счетом 16:15 в пользу гостей.
Уже подписаны?