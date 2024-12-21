Баскетбол
21.12.2024, 12:28

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ проиграл дома „Кейла Кулбет“

 
„Садам“ vs „Кейла Кулбет“
„Садам“ vs „Кейла Кулбет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В субботу, 21 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ проиграл на своей площадке „Кейла Кулбет“ со счетом 72:87.

В первой четверти инициативу захватил „Кейла Кулбет“, достигнув преимущества 15:6. Однако в концовке четверти „Садам“ сумел сократить разрыв, и период завершился со счетом 16:15 в пользу гостей.

Во второй четверти игра выровнялась, обе команды демонстрировали высокий темп. На большой перерыв „Кейла“ ушел с минимальным преимуществом — 34:32.

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