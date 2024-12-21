Баскетбол
21.12.2024, 12:28

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ принимает дома „Кейла Кулбет“

 
Начало в 17:00
„Садам“ vs „Кейла Кулбет“
„Садам“ vs „Кейла Кулбет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ сыграет на своей площадке с „Кейла Кулбет“. Игра начнется в 17:00, а следить за ней в прямом эфире смогут все подписчики Delfi.

В турнирной таблице Обледенённой лиги команда „Кейла Кулбет“ под руководством Пеэпа Пахва занимает восьмое место с результатом 6 побед и 6 поражений. Команда „Садам“ под управлением Виталия Степановского находится на 12-м месте с результатом 4-9.

„Кейла Кулбет“ подходит к сегодняшнему матчу с серией из двух поражений. 13 декабря они проиграли Тартускому университету со счетом 81:102, а в этом вторнике уступили на выезде „Лиепае“ со счетом 75:90. „Садам“ проиграл последние три матча, уступив в последние десять дней „Вентспилсу“ (в овертайме 92:95), „Калев/Крамо“ (62:75) и „Ригас Зелли“ (51:87).

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