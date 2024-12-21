21.12.2024, 12:28
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ принимает дома „Кейла Кулбет“
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ сыграет на своей площадке с „Кейла Кулбет“. Игра начнется в 17:00, а следить за ней в прямом эфире смогут все подписчики Delfi.
В турнирной таблице Обледенённой лиги команда „Кейла Кулбет“ под руководством Пеэпа Пахва занимает восьмое место с результатом 6 побед и 6 поражений. Команда „Садам“ под управлением Виталия Степановского находится на 12-м месте с результатом 4-9.
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