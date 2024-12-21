ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ принимает дома „Кейла Кулбет“

В турнирной таблице Обледенённой лиги команда „Кейла Кулбет“ под руководством Пеэпа Пахва занимает восьмое место с результатом 6 побед и 6 поражений. Команда „Садам“ под управлением Виталия Степановского находится на 12-м месте с результатом 4-9.

„Кейла Кулбет“ подходит к сегодняшнему матчу с серией из двух поражений. 13 декабря они проиграли Тартускому университету со счетом 81:102, а в этом вторнике уступили на выезде „Лиепае“ со счетом 75:90. „Садам“ проиграл последние три матча, уступив в последние десять дней „Вентспилсу“ (в овертайме 92:95), „Калев/Крамо“ (62:75) и „Ригас Зелли“ (51:87).