ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ разгромил Кейласкую баскетбольную школу, побив рекорд лиги

В первой четверти „Калев/Крамо“ уверенно захватил лидерство, как и ожидалось. Уже к середине игрового отрезка счет был 17:6 в пользу столичной команды. Гостям не удалось наладить игру, и „Калев/Крамо“ продолжил наращивать преимущество. Первая четверть завершилась с разгромным счетом 35:10.