СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: одержавшая первую победу в сезоне команда из Кейла постарается удивить „Калев/Крамо“

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet состоится матч между столичным „Калев/Крамо“ и Кейлаской баскетбольной школой (КБШ). Игра начнется в 16:00, а следить за ней в прямом эфире смогут все подписчики Delfi.