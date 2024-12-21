21.12.2024, 11:16
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: одержавшая первую победу в сезоне команда из Кейла постарается удивить „Калев/Крамо“
Начало в 16:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet состоится матч между столичным „Калев/Крамо“ и Кейлаской баскетбольной школой (КБШ). Игра начнется в 16:00, а следить за ней в прямом эфире смогут все подписчики Delfi.
Клуб „Калев/Крамо“, принимающий матч в спортзале Nord, демонстрирует лучший баланс среди эстонских команд (8-3) и занимает третье место в таблице. Последний раз подопечные Хейко Раннула выходили на площадку 14 декабря, когда на выезде одержали победу над пярнуским „Садам“ со счетом 75:62.
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