21.12.2024, 11:16
Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ разгромил Кейласкую баскетбольную школу, побив рекорд лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 21 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ уверенно обыграл Кейласкую баскетбольную школу (КБШ) со счетом 122:48.
В первой четверти „Калев/Крамо“ уверенно захватил лидерство, как и ожидалось. Уже к середине игрового отрезка счет был 17:6 в пользу столичной команды. Гостям не удалось наладить игру, и „Калев/Крамо“ продолжил наращивать преимущество. Первая четверть завершилась с разгромным счетом 35:10.
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