Баскетбол
21.12.2024, 11:16

Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ разгромил Кейласкую баскетбольную школу, побив рекорд лиги

 
Кейлаская баскетбольная школа
Кейлаская баскетбольная школа
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В субботу, 21 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ уверенно обыграл Кейласкую баскетбольную школу (КБШ) со счетом 122:48.

В первой четверти „Калев/Крамо“ уверенно захватил лидерство, как и ожидалось. Уже к середине игрового отрезка счет был 17:6 в пользу столичной команды. Гостям не удалось наладить игру, и „Калев/Крамо“ продолжил наращивать преимущество. Первая четверть завершилась с разгромным счетом 35:10.

Во второй четверти соперники попытались исправить ситуацию, улучшив точность бросков, но их защита оставалась крайне слабой. „Калев/Крамо“ продолжал доминировать на паркете, набрав 36 очков за четверть. На большой перерыв команды ушли при счете 71:31 в пользу хозяев.

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