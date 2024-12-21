Врач и политический беженец из Саудовской Аравии: что известно о напавшем на рынок в Германии, где погибли два человека

В результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге 20 декабря погибли два человека, в том числе ребенок. Кроме того, по данным премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, как минимум 60 человек пострадали. Полиция сообщает по меньшей мере о 15 пострадавших с тяжелыми ранениями.

Злоумышленник - врач из Саудовской Аравии

Как пишет газета Die Welt, злоумышленник - мужчина 1974 года рождения. Он - врач из Саудовской Аравии, который приехал в Германию в 2006 году.

Еженедельник Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый Талеб А. - врач-психиатр и психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала об нем еще в марте 2019 года: „Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. 44-летний мужчина имеет статус политического беженца“.

По данным издания Die Welt, мужчина проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в Германии. По месту жительства подозреваемого на момент публикации проходили обыски. Газета нашла в соцсетях профиль пользователя Taleb Al Abdulmohsen, который подходит под описание на основе перечисленных выше данных.

Активная деятельность в соцсетях

Как пишет Der Spiegel, Талеб А. годами активно участвовал в опубликовании сообщений в соцсетях. В частности, давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как им бежать из этой страны. Кроме того, у него был собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии.