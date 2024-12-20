ВИДЕО | Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Германии

Очевидец рассказал агентству dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt („Старый рынок“) в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.

Издание Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что за рулем был мужчина из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По этим данным, автомобиль он взял в аренду. Die Welt также пишет, что на пассажирском сиденье авто был обнаружен некий груз. Неизвестно, было ли это взрывное устройство.

Местные власти предполагают теракт

По словам представителя правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе (Matthias Schuppe), которого цитирует агентство dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге „вероятно, был террористическим нападением“. MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) направляется в Магдебург. „Это ужасное событие, особенно сейчас, в преддверии Рождества“, - приводит его слова агентство Reuters.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил шок от сообщений из Саксонии-Анхальт. „Мои мысли - с жертвами и их семьями. Мы на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Я благодарю самоотверженных спасателей в эти тревожные часы“, - написал он в соцсети X.

Это не первое происшествие такого характера

В 2016 году грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, неподалеку от крупного торгового центра.

Инцидент произошел в 20:14 по местному времени (19:14 по Гринвичу) вечером в понедельник, 19 декабря. В это время на ярмарке было особенно многолюдно. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию, тяжелая фура, груженная стальными балками, проехала по территории ярмарки 50-80 метров. Она снесла на своем пути киоски и прилавки, вокруг которых находилось множество туристов и местных жителей.

По словам очевидцев, скорость грузовика составляла примерно 60 км/ч.В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 были ранены. Как сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция заявила, что человек, на которого были оформлены документы на право управления грузовиком, найден убитым в кабине машины. Он был гражданином Польши.

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