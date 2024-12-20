Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в Германии

Как передает медиакомпания MDR со ссылкой на полицию, погиб как минимум один человек. Координационный центр экстренных служб Магдебурга в ответ на запрос AFP сообщил, что число пострадавших составляет „от 60 до 80 человек“.

Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt („Старый рынок“) в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.

Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Альтер Маркт („Старый рынок“) в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Правоохранители и официальные лица пока не комментируют произошедшее. Представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе подтвердил, что на ярмарке был совершен теракт, передает MDR. По ее данным, премьер-министр земли Райнер Хазелофф направляется в Магдебург.

Это не первое происшествие такого характера

В 2016 году грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, неподалеку от крупного торгового центра.

Инцидент произошел в 20:14 по местному времени (19:14 по Гринвичу) вечером в понедельник, 19 декабря. В это время на ярмарке было особенно многолюдно. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию, тяжелая фура, груженная стальными балками, проехала по территории ярмарки 50-80 метров. Она снесла на своем пути киоски и прилавки, вокруг которых находилось множество туристов и местных жителей.

По словам очевидцев, скорость грузовика составляла примерно 60 км/ч.В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 были ранены. Как сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция заявила, что человек, на которого были оформлены документы на право управления грузовиком, найден убитым в кабине машины. Он был гражданином Польши.

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