Как безопасно хранить криптовалюту: четыре совета от эксперта
Когда речь заходит о безопасности криптовалют, обычно внимание обращают на различные угрозы, связанным с финансовым мошенничеством и схемами обмана. Хотя масштабы этих проблем за последнее время действительно заметно выросли, что ежегодно приводит к убыткам в миллионы евро, нельзя забывать, что ответственность за безопасность криптовалют лежит не только на торговых платформах, но и на самих пользователях и владельцах. Какие шаги можно предпринять, чтобы обеспечить сохранность своей криптовалюты, объяснила представитель Binance в Эстонии Полина Бротье.
Будучи децентрализованными активами, криптовалюты требуют безопасного хранения. Поэтому каждому их владельцу важно знать о таких мерах, как двухфакторная аутентификация (2FA), защита сид-фразой и избегание использования публичных интернет-сетей.
Использование сид-фразы
Сид-фраза (на английском – seed phrase) является ключевым элементом криптокошелька и хранящихся в нем активов. Обычно она состоит из комбинации из 12–24 слов и используется для восстановления кошелька, если доступ к нему был утерян или требуется переход на новое устройство. Если к этой фразе получит доступ кто-то другой, он сможет управлять вашими средствами. Поэтому крайне важно бережно ее защищать.
Фразу не следует хранить на компьютере, в телефоне или в облачных сервисах, поскольку они могут быть уязвимы. Для обеспечения безопасности рекомендуется инвестировать в аппаратный кошелек или создать физическую копию, например, записать фразу на бумаге и хранить в сейфе. Более безопасной альтернативой бумаге может быть, например, металлическая пластина с выгравированной на ней сид-фразой.
Для дополнительной защиты и повышения безопасности сид-фразу можно разделить на несколько частей и хранить эти части в разных надежных местах. Например, одну часть можно оставить в банковском сейфе, другую – у доверенного члена семьи или друга. Такой подход снижает риск получения доступа к фразе одним человеком или из одного места, обеспечивая дополнительную защиту как от киберугроз, так и от непредвиденных ситуаций.
Безопасные кошельки
Сид-фразы владельцев криптовалюты создаются в криптовалютных кошельках, которые представляют собой цифровые инструменты для хранения, отправки и получения криптоактивов, таких как Bitcoin и Ethereum. В отличие от традиционных кошельков, хранящих физические деньги, в криптовалютных кошельках находятся приватные ключи и сид-фразы, которые обеспечивают доступ к этим активам в блокчейне. Сид-фраза создается при открытии нового кошелька, и пользователь несет ответственность за сохранение ее в безопасности.
Для защиты криптовалюты в первую очередь стоит рассмотреть использование так называемых холодных кошельков, которые не подключены к интернету и, следовательно, являются более безопасными. Они идеально подходят для длительного хранения активов.
Горячие же кошельки, напротив, подключены к интернету, что делает их менее защищенными, но более удобными для частых операций. Пользуясь горячими кошельками, имеет смысл распределять активы между несколькими кошельками.
Важно выбирать известные и надежные кошельки, а также обменные платформы, обеспечивающие высокий уровень безопасности.
Избегайте общественных Wi-Fi-сетей
Владельцам криптовалюты важно помнить, что публичные беспроводные сети не отличаются высокой безопасностью и подвержены кибератакам. Входя в криптокошелек или совершая транзакции через общественный Wi-Fi, вы подвергаете свои цифровые активы значительному риску.
С целью похищения данных мошенники часто создают поддельные точки доступа с названиями, похожими на надежные (например, „Wi-Fi для гостей отеля“ или что-то подобное). Такие сети выглядят легитимными и функционируют как обычно, но находятся под контролем злоумышленников, которые могут перехватывать данные, передающиеся между устройством пользователя и роутером, получая доступ к конфиденциальной информации.
Двухфакторная аутентификация (2FA)
Двухфакторная аутентификация – это метод дополнительной защиты, который помогает обезопасить аккаунты в интернете. Такой способ значительно снижает риск доступа к аккаунту посторонних, даже если им известен пароль. Процесс двухфакторной аутентификации добавляет ко стандартному паролю второй уровень проверки. Сначала вводится пароль, а затем система запрашивает дополнительный код подтверждения, который отправляется на телефон или который необходимо сгенерировать специальным приложением для аутентификации, например, Google Authenticator. Поэтому использовать двухфакторную аутентификацию рекомендуется для всех аккаунтов, содержащих важные личные или финансовые данные, включая криптоплатформы.