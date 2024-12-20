Как безопасно хранить криптовалюту: четыре совета от эксперта

Будучи децентрализованными активами, криптовалюты требуют безопасного хранения. Поэтому каждому их владельцу важно знать о таких мерах, как двухфакторная аутентификация (2FA), защита сид-фразой и избегание использования публичных интернет-сетей.

Использование сид-фразы

Сид-фраза (на английском – seed phrase) является ключевым элементом криптокошелька и хранящихся в нем активов. Обычно она состоит из комбинации из 12–24 слов и используется для восстановления кошелька, если доступ к нему был утерян или требуется переход на новое устройство. Если к этой фразе получит доступ кто-то другой, он сможет управлять вашими средствами. Поэтому крайне важно бережно ее защищать.

Фразу не следует хранить на компьютере, в телефоне или в облачных сервисах, поскольку они могут быть уязвимы. Для обеспечения безопасности рекомендуется инвестировать в аппаратный кошелек или создать физическую копию, например, записать фразу на бумаге и хранить в сейфе. Более безопасной альтернативой бумаге может быть, например, металлическая пластина с выгравированной на ней сид-фразой.

Для дополнительной защиты и повышения безопасности сид-фразу можно разделить на несколько частей и хранить эти части в разных надежных местах. Например, одну часть можно оставить в банковском сейфе, другую – у доверенного члена семьи или друга. Такой подход снижает риск получения доступа к фразе одним человеком или из одного места, обеспечивая дополнительную защиту как от киберугроз, так и от непредвиденных ситуаций.

Безопасные кошельки