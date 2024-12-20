ФОТО | В ДТП попала грузовик. Он не перевернулся благодаря мягкому грунту на обочине

По словам мужчины, управлявшего грузовиком, его начал обгонять другой грузовик, но в это же время он увидел приближающуюся сзади машину. Чтобы фура могла спокойно проехать, он съехал дальше на обочину и начал тормозить. Однако обочина была очень мягкой, водитель потерял управление машиной, и она съехала в кювет. Грузовик застрял в грунте, и благодаря этому остался на колесах. Водитель не пострадал.

Будьте осторожны за рулем

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

Езда зимой станет более опасной, а страхование автомобилей – более дорогим

Недавно Рийгикогу утвердил государственный бюджет. Выяснилось, что средства, выделяемые на обслуживание и содержание государственных дорог, сократятся в ближайшие годы на 30 миллионов евро, из-за чего уборка дорог от снега и льда в будущем, вероятно, будет занимать больше времени. Обязательное дорожное страхование и страхование КАСКО подорожают.