ЧП и криминал
20.12.2024, 19:43

ФОТО | В ДТП попала грузовик. Он не перевернулся благодаря мягкому грунту на обочине

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В пятницу около шести часов вечера на шоссе Валга-Уулу (Вильяндимаа) недалеко от Абья-Палуоя в волости Мульги произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовик DAF с прицепом вылетел за пределы дороги.

По словам мужчины, управлявшего грузовиком, его начал обгонять другой грузовик, но в это же время он увидел приближающуюся сзади машину. Чтобы фура могла спокойно проехать, он съехал дальше на обочину и начал тормозить. Однако обочина была очень мягкой, водитель потерял управление машиной, и она съехала в кювет. Грузовик застрял в грунте, и благодаря этому остался на колесах. Водитель не пострадал.

Будьте осторожны за рулем

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

  • Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

Езда зимой станет более опасной, а страхование автомобилей – более дорогим

Недавно Рийгикогу утвердил государственный бюджет. Выяснилось, что средства, выделяемые на обслуживание и содержание государственных дорог, сократятся в ближайшие годы на 30 миллионов евро, из-за чего уборка дорог от снега и льда в будущем, вероятно, будет занимать больше времени. Обязательное дорожное страхование и страхование КАСКО подорожают.

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RusDelfi
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