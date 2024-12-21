В Нарве больше месяца не работает световое табло автобусного терминала(1)
Нарвитяне жалуются, что уже больше месяца световое табло прибытия автобусов на остановке междугородных автобусов у железнодорожного вокзала не работает, что создает неудобства для пассажиров, пишет gazeta.ee.
„Это дискомфортно, когда не знаешь точно, пришел ли на остановку именно тот автобус, которого ты ждешь. Приходится спрашивать об этом у водителя. Почему так долго не могут починить это табло?“ – недоволен наш читатель Александр.
„Нарвская газета“ обратилась в городскую управу за разъяснениями: что случилось со световым табло и скоро ли его починят. Руководитель отдела имущества департамента городского хозяйства Елена Скулачева сказала „Нарвской газете“, что, хотя автобусный терминал и числится на балансе департамента, заключением договоров с фирмой, обслуживающей работу светового табло, до сих пор занимался отдел предпринимательства департамента развития и экономики. И только со вчерашнего дня, то есть с 19 декабря, ответственность за дальнейшее обслуживание табло будет нести департамент городского хозяйства.
Игорь Аал, старший специалист отдела имущества департамента городского хозяйства, рассказал газете, что в настоящий момент отдел ищет нового поставщика услуги – скорее всего, это будет местная нарвская фирма. Работа прежней фирмы город не устраивала, к тому же фирма запросила за ремонт табло значительную сумму. Поэтому ровно через месяц, 19 января, договор с ней будет расторгнут. Однако на ремонт табло будет заключен отдельный договор уже сейчас, и ремонт будет произведен в ближайшее время. Хотя сейчас ремонт табло может замедлиться из-за большого количества праздничных дней, отдел имущества планирует завершить его до конца года, заверил специалист.
Как ранее писала gazeta.ee, нарвский автобусно-железнодорожный терминал открылся в мае 2020 года. Совместный проект Департамента развития и экономики Нарвы и AS Еesti Raudtee объединил здание железнодорожного вокзала и прилегающую к нему территорию автовокзала в единый автобусно-железнодорожный терминал. Стоимость проекта составила около 2,6 миллиона евро, в том числе 1 629 220 евро – поддержка из фонда Евросоюза, остальные средства – партнеров (Нарвы и Еesti Raudtee).