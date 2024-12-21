В Нарве больше месяца не работает световое табло автобусного терминала

„Это дискомфортно, когда не знаешь точно, пришел ли на остановку именно тот автобус, которого ты ждешь. Приходится спрашивать об этом у водителя. Почему так долго не могут починить это табло?“ – недоволен наш читатель Александр.

„Нарвская газета“ обратилась в городскую управу за разъяснениями: что случилось со световым табло и скоро ли его починят. Руководитель отдела имущества департамента городского хозяйства Елена Скулачева сказала „Нарвской газете“, что, хотя автобусный терминал и числится на балансе департамента, заключением договоров с фирмой, обслуживающей работу светового табло, до сих пор занимался отдел предпринимательства департамента развития и экономики. И только со вчерашнего дня, то есть с 19 декабря, ответственность за дальнейшее обслуживание табло будет нести департамент городского хозяйства.

Игорь Аал, старший специалист отдела имущества департамента городского хозяйства, рассказал газете, что в настоящий момент отдел ищет нового поставщика услуги – скорее всего, это будет местная нарвская фирма. Работа прежней фирмы город не устраивала, к тому же фирма запросила за ремонт табло значительную сумму. Поэтому ровно через месяц, 19 января, договор с ней будет расторгнут. Однако на ремонт табло будет заключен отдельный договор уже сейчас, и ремонт будет произведен в ближайшее время. Хотя сейчас ремонт табло может замедлиться из-за большого количества праздничных дней, отдел имущества планирует завершить его до конца года, заверил специалист.

Как ранее писала gazeta.ee, нарвский автобусно-железнодорожный терминал открылся в мае 2020 года. Совместный проект Департамента развития и экономики Нарвы и AS Еesti Raudtee объединил здание железнодорожного вокзала и прилегающую к нему территорию автовокзала в единый автобусно-железнодорожный терминал. Стоимость проекта составила около 2,6 миллиона евро, в том числе 1 629 220 евро – поддержка из фонда Евросоюза, остальные средства – партнеров (Нарвы и Еesti Raudtee).

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