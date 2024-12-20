ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1031-й день) | Ракетный удар по Киеву и обстрел Рыльска в Курской области

Вооруженные силы РФ утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву

Власти города сообщили об атаке около 7 утра по местному времени (8 утра по Москве). Для защиты Киева украинские военные задействовали системы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские военные ударили по Киеву пятью баллистическими ракетами, выпущенными из комплексов „Искандер-М“ в Воронежской и Брянской областях. „В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет“, — заявили в ВСУ.

По данным городской военной администрации, обломки сбитых ракет упали в пяти районах Киева: Голосеевском, Соломенском, Шевченковском, Днепровском и Печерском. По состоянию на 13:00 по местному времени (14:00 по Москве), в результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения, госпитализированы шесть человек.

Минобороны назвало удары по Киеву ответом на атаку по Ростовской области

Удар „высокоточным оружием большой дальности“ был нанесен по конструкторскому бюро „Луч“ и по „пункту управления СБУ“, говорится в сообщении Минобороны России. По утверждению ведомства, все цели были достигнуты.

Минобороны заявило, что этот удар стал ответом на удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по „Комбинату Каменский“ в Ростовской области в среду, 18 декабря. Украинская сторона не комментировала эту атаку по Ростовской области.

Город Рыльск в Курской области подвергся ракетному обстрелу

В результате массированного ракетного обстрела города Рыльска в Курской области есть погибшие мирные жители, их число пока неизвестно, сообщил РБК глава Рыльского района Андрей Белоусов.

Пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, Дом культуры, школа, пишет издание. Очевидцы рассказали РБК о сильных взрывах в городе.

Украинская сторона не комментировала сообщения об обстреле. Российские телеграм-каналы, связанные с силовиками, публикуют фото горящих частных домов.