ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1031-й день) | Ракетный удар по Киеву и обстрел Рыльска в Курской области
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Вооруженные силы РФ утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву
Власти города сообщили об атаке около 7 утра по местному времени (8 утра по Москве). Для защиты Киева украинские военные задействовали системы ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские военные ударили по Киеву пятью баллистическими ракетами, выпущенными из комплексов „Искандер-М“ в Воронежской и Брянской областях. „В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет“, — заявили в ВСУ.
По данным городской военной администрации, обломки сбитых ракет упали в пяти районах Киева: Голосеевском, Соломенском, Шевченковском, Днепровском и Печерском. По состоянию на 13:00 по местному времени (14:00 по Москве), в результате атаки один человек погиб и 12 получили ранения, госпитализированы шесть человек.
Минобороны назвало удары по Киеву ответом на атаку по Ростовской области
Удар „высокоточным оружием большой дальности“ был нанесен по конструкторскому бюро „Луч“ и по „пункту управления СБУ“, говорится в сообщении Минобороны России. По утверждению ведомства, все цели были достигнуты.
Минобороны заявило, что этот удар стал ответом на удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по „Комбинату Каменский“ в Ростовской области в среду, 18 декабря. Украинская сторона не комментировала эту атаку по Ростовской области.
Город Рыльск в Курской области подвергся ракетному обстрелу
В результате массированного ракетного обстрела города Рыльска в Курской области есть погибшие мирные жители, их число пока неизвестно, сообщил РБК глава Рыльского района Андрей Белоусов.
Пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, Дом культуры, школа, пишет издание. Очевидцы рассказали РБК о сильных взрывах в городе.
Украинская сторона не комментировала сообщения об обстреле. Российские телеграм-каналы, связанные с силовиками, публикуют фото горящих частных домов.
В результате обстрела Рыльска погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
„По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребенок“, — написал он в телеграме.
Рыльск — районный центр, в городе проживают чуть менее 15 тысяч человек, отмечает „Коммерсант“. Город находится примерно в 30 км от границы с Украиной.