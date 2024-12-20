Куда уходят деньги, вычитаемые из вашей зарплаты, и что все-таки дальше происходит с налогами?(3)
Налоговая система Эстонии может показаться сложной, и вам, возможно, нет необходимости вникать во все нюансы. Однако важно понимать, как различные налоги влияют на вашу зарплату и что произойдёт, например, если вы неожиданно потеряете работу. Эксперт Luminor поможет вам понять, из чего состоит ваша зарплата, как она облагается налогом и что в итоге происходит с вашими налоговыми деньгами.
Люди трудоспособного возраста, безусловно, знакомы с терминами „брутто-зарплата“ и „нетто-зарплата“, но время от времени разница между ними всё же может забываться. Зарплата брутто – это заработок до уплаты налогов, а зарплата нетто (или чистая зарплата) – это сумма денег, поступающая на банковский счёт работника после уплаты налогов. Однако многим людям, получающим зарплату, не вполне ясно, как именно вычитаются налоги из их зарплаты. В этом случае может помочь, например, платёжная ведомость, в которой подробно описаны уплаченные налоги и составляющие зарплаты.
Ваш работодатель платит четыре различных налога с вашей зарплаты:
Подоходный налог (20%) – финансирует деятельность государства и местных самоуправлений.
Социальный налог (33%) – обеспечивает медицинское страхование и пенсионную ступень.
Взнос на страхование от безработицы – помогает избежать рисков, связанных с потерей работы.
Взнос в накопительную пенсию – позволяет копить пенсию второй ступени.
Самый простой способ рассчитать взносы по трудовому договору – воспользоваться онлайн-калькулятором зарплаты, где уже автоматически введены различные налоговые ставки. Глядя на приведённые налоговые ставки, может показаться, что большая часть вашей зарплаты уходит в государственный бюджет. Но зачем это нужно?
Налоги – это не просто источник дохода для государства, они обеспечивают необходимые услуги для нашей повседневной жизни. Подоходный налог помогает оплачивать деятельность государства и местных властей, а социальный налог финансирует медицинское страхование и пенсии. Страхование от безработицы – это своего рода превентивная мера для ситуаций, когда человек теряет работу, поэтому государство должно выплачивать пособия и предоставлять необходимые услуги. Взносы на страхование от безработицы делятся на две ставки: 0,8% для работодателя и 1,6% для работника. Взнос в обязательную накопительную пенсию – это способ обеспечить себе будущее, автоматически перечисляя часть зарплаты во вторую ступень пенсионной системы.
Несмотря на то, что крайний срок для повышения ставки взноса в рамках второй пенсионной ступени со следующего года уже прошёл, всё же стоит подумать об увеличении взноса в следующем году – это простой способ ускорить процесс накопления средств на пенсию. Руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма рекомендует всем воспользоваться этой возможностью и увеличить свой взнос во вторую ступень до 4 или 6%: „В случае второй ступени государство со своей стороны поддерживает накопление и делает взнос в размере 4%. Это как невидимая инвестиция, которая с течением времени и благодаря также сложным процентам даёт лучшие результаты“.
Уплата налогов даёт работникам социальные гарантии, такие как медицинское или пенсионное страхование, чего нельзя добиться, например, при зарплате, получаемой „в конверте“. Это означает, что получатель такой зарплаты может быть лишён пособий по болезни или сокращению. Поэтому работа без контракта прежде всего вредна для самого работника. Кроме того, налоги позволяют финансировать образование, строительство дорог, национальную оборону, культуру и многие другие аспекты функционирования государства, которые обеспечивают обществу возможность нормально жить и готовиться к будущему.