Куда уходят деньги, вычитаемые из вашей зарплаты, и что все-таки дальше происходит с налогами?

Люди трудоспособного возраста, безусловно, знакомы с терминами „брутто-зарплата“ и „нетто-зарплата“, но время от времени разница между ними всё же может забываться. Зарплата брутто – это заработок до уплаты налогов, а зарплата нетто (или чистая зарплата) – это сумма денег, поступающая на банковский счёт работника после уплаты налогов. Однако многим людям, получающим зарплату, не вполне ясно, как именно вычитаются налоги из их зарплаты. В этом случае может помочь, например, платёжная ведомость, в которой подробно описаны уплаченные налоги и составляющие зарплаты.

Ваш работодатель платит четыре различных налога с вашей зарплаты:

Подоходный налог (20%) – финансирует деятельность государства и местных самоуправлений.

Социальный налог (33%) – обеспечивает медицинское страхование и пенсионную ступень.

Взнос на страхование от безработицы – помогает избежать рисков, связанных с потерей работы.

Взнос в накопительную пенсию – позволяет копить пенсию второй ступени.

Самый простой способ рассчитать взносы по трудовому договору – воспользоваться онлайн-калькулятором зарплаты, где уже автоматически введены различные налоговые ставки. Глядя на приведённые налоговые ставки, может показаться, что большая часть вашей зарплаты уходит в государственный бюджет. Но зачем это нужно?

Налоги – это не просто источник дохода для государства, они обеспечивают необходимые услуги для нашей повседневной жизни. Подоходный налог помогает оплачивать деятельность государства и местных властей, а социальный налог финансирует медицинское страхование и пенсии. Страхование от безработицы – это своего рода превентивная мера для ситуаций, когда человек теряет работу, поэтому государство должно выплачивать пособия и предоставлять необходимые услуги. Взносы на страхование от безработицы делятся на две ставки: 0,8% для работодателя и 1,6% для работника. Взнос в обязательную накопительную пенсию – это способ обеспечить себе будущее, автоматически перечисляя часть зарплаты во вторую ступень пенсионной системы.