ФОТО | Виадук на бульваре Кадака не будет готов в этом году. Строительство затягивается из-за погоды

Строящийся в Таллинне на бульваре Кадака виадук должен был войти в строй в конце года, однако планам не суждено осуществиться. Как сообщают столичные власти, строительство виадука, скорее всего, завершится в июне 2025 года, однако наверняка этого не обещают.