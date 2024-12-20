20.12.2024, 18:30
ФОТО | Виадук на бульваре Кадака не будет готов в этом году. Строительство затягивается из-за погоды(5)
Строящийся в Таллинне на бульваре Кадака виадук должен был войти в строй в конце года, однако планам не суждено осуществиться. Как сообщают столичные власти, строительство виадука, скорее всего, завершится в июне 2025 года, однако наверняка этого не обещают.
Строительство началось в начале июля. Как тогда сообщалось, в ходе строительных работ вместо находящегося в плохом состоянии моста будет построен новый виадук, который обеспечит более безопасное движение для всех участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов и транспортных средств.
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