20.12.2024, 17:30
Государственный суд признал совершенное в 1979 году вооруженное ограбление борьбой за незаивисимость Эстонии(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Совершенное в 1979 году разбойное нападение, в ходе которого из стрелкового тира спортивного общества „Динамо“ было похищено 13 пистолетов, признано частью борьбы за свободу Эстонии, пишет издание Eesti Ekspress.
Сегодня Государственный суд, можно сказать, преподнес рождественский подарок Хейки Террасу (64), который в 1979 году участвовал в легендарном нападении на стрелковый тир, во время которого было похищено оружие. Госсуд отменил в основной своей части обвинительный приговор, вынесенный в годы советской власти.
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