Государственный суд признал совершенное в 1979 году вооруженное ограбление борьбой за незаивисимость Эстонии

Сегодня Государственный суд, можно сказать, преподнес рождественский подарок Хейки Террасу (64), который в 1979 году участвовал в легендарном нападении на стрелковый тир, во время которого было похищено оружие. Госсуд отменил в основной своей части обвинительный приговор, вынесенный в годы советской власти.

По оценке Госсуда, разбойное нападение на стрелковый тир общества „Динамо“ и хищение оружия и боеприпасов следует считать борьбой за независимость Эстонской Республики и против несправедливости, допущенной по отношению к эстонскому народу. То же самое относится к краже лука и наконечника стрелы со стадиона для стрельбы из лука и кожаной куртки из милицейской машины.