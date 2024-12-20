ЧП и криминал
20.12.2024, 17:30

Государственный суд признал совершенное в 1979 году вооруженное ограбление борьбой за незаивисимость Эстонии

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Молодой борец за свободу Эстонии: Хейки Террас и сотрудник милиции в 1979 году в Таллинне у дома на бульваре Сыпрузе.
Молодой борец за свободу Эстонии: Хейки Террас и сотрудник милиции в 1979 году в Таллинне у дома на бульваре Сыпрузе.
ФОТО: Kohtutoimik/Tarmo Vahter | Delfi Meedia

Совершенное в 1979 году разбойное нападение, в ходе которого из стрелкового тира спортивного общества „Динамо“ было похищено 13 пистолетов, признано частью борьбы за свободу Эстонии, пишет издание Eesti Ekspress.

Сегодня Государственный суд, можно сказать, преподнес рождественский подарок Хейки Террасу (64), который в 1979 году участвовал в легендарном нападении на стрелковый тир, во время которого было похищено оружие. Госсуд отменил в основной своей части обвинительный приговор, вынесенный в годы советской власти.

По оценке Госсуда, разбойное нападение на стрелковый тир общества „Динамо“ и хищение оружия и боеприпасов следует считать борьбой за независимость Эстонской Республики и против несправедливости, допущенной по отношению к эстонскому народу. То же самое относится к краже лука и наконечника стрелы со стадиона для стрельбы из лука и кожаной куртки из милицейской машины.

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