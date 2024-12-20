Полиция о ситуации на границе в Нарве: „Конфликты возникали из-за того, что кто-то купил себе место в очереди“

„В большинстве случаев конфликты возникали из-за того, что кто-то купил себе место в очереди, что не нравилось другим пересекающим границу, – комментирует руководитель группы пограничного контроля Нарвского погранпункта Марк Дербнев. – Обычно к моменту прибытия полиции ситуация уже успокаивается, и достаточно бывает просто поговорить с людьми. Тем не менее, полиция вмешивается, если существует угроза людям, возникает конфликт или кто-то нарушает общественный порядок. В таком случае, при необходимости, мы начинаем и производство“.

В полиции также проанализировали, является ли покупка или продажа места в очереди незаконной деятельностью. „По нашей оценке, в подобной деятельности нет нарушений“, – сообщил Дербнев.

Ранее RusDelfi писал, ссылаясь на слова очевидцев, что 19 декабря, около трех-четырех часов дня, полиция взяла под контроль продажу мест и выгнала из очереди тех, кто пытался провести с собой других людей. По словам полицейских, которые начали регулировать движение очереди, списков больше не будет. Также полицейские призвали ожидающих прохода границы сообщать о людях, которых они ранее не видели рядом с собой в очереди, и обещали разбираться с такими случаями.

Теперь путешественники надеются, что время ожидания перехода границы сократится. Однако, несмотря на присутствие полиции, утром 20 декабря очередь всё равно оставалась длинной.

Места в очереди продавали некоторые предприимчивые жители Нарвы, которые до этого в основном зарабатывали переносом продуктов и вещей в Россию и обратно. Они составляли с вечера списки тех людей, кто не успел пройти границу. Объясняли, что утром приедут автобусы и их пассажиры пройдут первыми, если не будет списков. Доверчивые и уставшие люди записывались в эти списки. При этом те, кто за них отвечали, вносили туда имена несуществующих людей, вместо них потом проходили те, кто заплатил за скорость перехода. Если верить сообщениям в телеграм-канале, то стоимость ускоренного пересечения границы обходилась людям от 50 до 100 евро.

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