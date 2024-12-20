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20.12.2024, 15:17

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Сможет ли „Сельвер/ТалТех“, выбывший из еврокубков, реабилитироваться в игре с „Выру Баррус“?

 
Начало в 18:00
„Сельвер/ТалТех“
„Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ сыграет дома с „Выру Баррус“. Матч начнется в 18:00, и его смогут увидеть все подписчики Delfi.

Сезон для команды „Сельвер/ТалТех“ начался неудачно, но в последние недели были замечены признаки улучшения. Перед сегодняшним матчем команда занимает 6-е место в таблице с 10 очками, выиграв три из десяти матчей. Однако последняя игра оставила горечь, так как во вторник они во второй раз проиграли со счетом 0:3 румынской „Короне“ из Брашова и не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Главный тренер „Сельвер/ТалТех“ Андрес Тообал надеется завершить календарный год на позитивной ноте: „Сегодняшняя тренировка была последним усилием перед последней игрой года, и мы постараемся показать хорошую игру. Все хотят уйти на отдых с позитивными ощущениями, это важно — как закончится этот год. Таблица требует от нас очков, и мы будем бороться за них“.

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