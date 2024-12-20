СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Сможет ли „Сельвер/ТалТех“, выбывший из еврокубков, реабилитироваться в игре с „Выру Баррус“?

Сезон для команды „Сельвер/ТалТех“ начался неудачно, но в последние недели были замечены признаки улучшения. Перед сегодняшним матчем команда занимает 6-е место в таблице с 10 очками, выиграв три из десяти матчей. Однако последняя игра оставила горечь, так как во вторник они во второй раз проиграли со счетом 0:3 румынской „Короне“ из Брашова и не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).