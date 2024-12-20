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20.12.2024, 15:17

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“, выбывший из еврокубков, проиграл „Выру Баррус“

 
„Сельвер/ТалТех“
„Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В пятницу, 20 декабря, в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ проиграла дома „Выру Баррус“ со счетом 1:3 (20:25; 22:25; 25:23; 28:30).

Сезон для команды „Сельвер/ТалТех“ начался неудачно, но в последние недели были замечены признаки улучшения. Перед сегодняшним матчем команда занимала 6-е место в таблице с 10 очками, выиграв три из десяти матчей. Однако последняя игра оставила горечь, так как во вторник они во второй раз проиграли со счетом 0:3 румынской „Короне“ из Брашова и не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Что касается „Выру Баррус“, то команда после сегодняшней победы занимает 2-е место с 20 очками, имея в активе семь побед и пять поражений. Последний матч закончился поражением 1:3 от тартуского „Бигбанка“.

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