20.12.2024, 15:17
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“, выбывший из еврокубков, проиграл „Выру Баррус“
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 20 декабря, в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ проиграла дома „Выру Баррус“ со счетом 1:3 (20:25; 22:25; 25:23; 28:30).
Сезон для команды „Сельвер/ТалТех“ начался неудачно, но в последние недели были замечены признаки улучшения. Перед сегодняшним матчем команда занимала 6-е место в таблице с 10 очками, выиграв три из десяти матчей. Однако последняя игра оставила горечь, так как во вторник они во второй раз проиграли со счетом 0:3 румынской „Короне“ из Брашова и не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
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