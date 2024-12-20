Имейте в виду! В праздники таллиннские станции приема отходов будут закрыты

В сочельник, 24 декабря, в Рождество, 25 и 26 декабря, а также в Новый год, 1 января, все станции приема отходов и Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла будут закрыты.

В понедельник, 23 декабря, станции будут работать по зимнему графику с 14:00 до 19:00. Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла открыт с 11:00 до 18:00.

Адреса и прейскурант таллиннских станций приема отходов приведены на сайте .

Жители Таллинна (на всех городских станциях по приему отходов), волости Сауэ (на станции Пяэскюла), волости Кийли (на станциях Рахумяэ и Пяэскюла), волости Виймси (на станции Пярнамяэ) могут сдать ограниченный объем отходов бесплатно. Для применения льготного прейскуранта оператор станции приема отходов должен иметь возможность проверить место жительства владельца отходов с точностью до местного самоуправления. Обработка персональных данных производится только с согласия владельца отходов. Если владелец желает сдать отходы на льготных условиях, он должен предъявить оператору станции приема отходов свою ID-карту (предъявление удостоверения личности посторонних лиц запрещено). Если владелец отходов не дает разрешение на обработку персональных данных, он может сдать отходы по прейскуранту, действующему для иногородних. Если владелец отходов предъявил оператору станции приема отходов ID-карту, считается, что он дал согласие на обработку своих персональных данных для указанной выше цели. Предъявление удостоверения личности посторонних лиц запрещено!

На предприятия и жителей других самоуправлений (за исключением тех, с которыми заключен договор о сотрудничестве) бесплатная услуга не распространяется!

Если установлено ограничение количества отходов, владелец отходов может бесплатно сдать такой объем один раз в день.

На въезде и на территории станции приема отходов установлены указатели. Контейнеры с отходами маркированы в соответствии с собираемым видом отходов. На станциях приема отходов действует система самообслуживания. Сотрудник станции приема отходов помогает жителям и инструктирует их при сдаче отходов и по требованию клиента выдает справку о виде и количестве принятых отходов. На станциях приема отходов можно расплачиваться наличными и банковской картой.

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