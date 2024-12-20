Финны стали везти в Эстонию много золота

Ханс Саарвельт сказал, что мировой золотой бум не обошёл стороной Эстонию и Скандинавские страны. „В Финляндии цена покупки золота аномально низкая по сравнению с соседними странами – 33-35 евро за грамм ювелирного золота 585 пробы. В то время как в Эстонии цена покупки составляет 44-45 евро за грамм“, – поделился Саарвельт посредством пресс-релиза.

„Многие финны обнаружили эту разницу в ценах и начали каждый месяц привозить в Эстонию золото килограммами, то есть примерно треть всего принимаемого золота. Больше всего золота привозят в представительства в Пярну и Хаапсалу, то есть в города, в которые люди приезжают и просто для того, чтобы сходить в спа и отдохнуть“, – сказал Саарвельт.

„Финны скорее привозят сюда золотые изделия, но не покупают их здесь, потому что у них немного другой вкус. Финны предпочитают золото пробы 750 и более жёлтого тона, чем мы. В Эстонии наиболее широко распространены золотые украшения 583 и 585 пробы и чуть более красного тона“, – пояснил Саарвельт.

„В Эстонии продажи золота выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за рекордной цены на мировом рынке. Каждый месяц в представительства привозят 5-6 килограммов чисто ювелирного золота. Такая же сумма возвращается в обращение и в качестве инвестиций“, – сказал Саарвельт.

„Обычно у людей нет дома слитков с 99-процентным содержанием золота, но есть ювелирное золото, которое столь же ликвидно, и стоимость которого пересчитывается в соответствии с пробой, то есть по содержанию золота. Золотые украшения чистят – красивые работы снова продаются, но некоторые украшения переплавляются в гранулы. Следует иметь в виду, что, если, к примеру, в кольце стоит искусственный камень, то вес камня будет вычтен из стоимости изделия“, – добавил Саарвельт.