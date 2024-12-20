ВИДЕО | Снежный котик на границе! Женщина заскучала и решила с пользой провести время

Департамент полиции и погранохраны поделился видеозаписью с погранпункта в Лухамаа. Ожидавшая переход границы женщины заскучала и решила с пользой провести время. Находясь в очереди на границе с Россией, пассажирка автобуса вышла на улицу и занялась творчеством. Женщина протоптала на снегу рисунок кота. Затем полюбовалось своим произведением и села назад в автобус.

Границу в Лухамаа можно пройти на автомобиле или автобусе. В отличие от погранпункта в Нарве. Очереди на пограничном переходе Нарва-1 стали возникать в первой половине 2024 года. С 1 февраля 2024 года Россия приостановила автомобильное движение с Эстонией через КПП „Ивангород“. В апреле 2024 года о бессрочном закрытии границы с Россией объявила Финляндия, что увеличило нагрузку на нарвский пограничный пункт. А с 8 августа 2024 года Налогово-таможенный департамент ( НТД ) увеличил объемы проверок людей и товаров, пересекающих границу с Россией через пограничные пункты Нарва , Лухамаа и Койдула, а впоследствии перешел к обязательным тотальным проверкам.