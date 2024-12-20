ОБЗОР | Новые налоги, рост акцизов, округление цен. Какие изменения в сфере финансов вступают в силу в 2025 году

Суточные при зарубежной командировке работников можно будет выплачивать без налогов в размере до 75 евро в течение первых 15 дней, после чего лимит снижается до 40 евро в день.

Лимит не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля в деловых поездках увеличивается до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц.

Для тех, кто присоединился ко II пенсионной ступени, к ставке взноса по накопительной пенсии добавляется 2, 4 или 6 процентов по выбору пользователя.

Если доход на бизнес-счете превысит 40 000 евро в год, значит пользователь достиг предела для регистрации в качестве налогообязанного по налогу с оборота и должен перевести свою деятельность в какую-либо форму предпринимательства (например, FIE или OÜ).

С 2025 года 20-процентная ставка налога на бизнес-счет может быть применена ко всему годовому доходу в размере 40 000 евро, то есть более высокая ставка в 40 процентов исчезнет.

Были созданы и новые возможности вычета расходов за пределами инвестиционного счета. В дальнейшем убытки, понесенные в случае утраты имущественного права – если криптоактив становится недействительным или кредит, предоставленный через краудфандинг, оценивается как безнадежный – могут быть вычтены из полученного дохода. Также, например, из дохода от ценных бумаг можно вычесть комиссию за управление счетом ценных бумаг.

Уже в уходящем году задним числом вступил в силу ряд новых налоговых правил, касающихся инвестиционного счета. Режим инвестиционного счета был распространен не только на банковские, но и на брокерские счета, открытые в инвестиционной компании, а в список финансовых активов были включены среди прочего и инвестиции, сделанные через регулируемые краудфандинговые платформы.

С 2025 года средства с инвестиционного счета можно будет вкладывать в криптоактивы, приобретенные при посредничестве Финансовой инспекции Эстонии или поставщика услуг, находящегося под финансовым надзором другого государства ЕС.

Использование лимита не облагаемых налогом расходов на укрепление здоровья работника становится более гибким – они доступны в течение всего года по желанию и без ограничения в 100 евро за квартал. Расширен также перечень услуг, которые могут быть компенсированы без уплаты налогов, – к ним, например, добавлен массаж и лечение зубов.

Округление 1 и 2 центов при оплате наличными

Со следующего года при оплате наличными в магазине итоговая сумма будет математически округляться до ближайших 5 центов, и монетами в 1 и 2 цента больше сдачу давать не будут. При оплате картой ничего не меняется.

Округление уменьшит или увеличит итоговую стоимость покупки не более чем на два цента. Выбор всегда за покупателем: если он не согласен на округление, то может заплатить картой.

Округление не влияет на оплату покупок монетами номиналом 1 или 2 цента, магазины продолжат их принимать, и планов это менять нет. Однако с 2025 года 5 центов станут самой мелкой разменной монетой.

Специальные условия для малого бизнеса в Европейском союзе

Сейчас предприниматель должен регистрироваться в иностранном государстве в качестве налогообязанного по налогу с оборота, как только у него там возникает оборот. Без такой регистрации предприниматель имеет право действовать только в стране пребывания, если его оборот не превышает установленного в ней порога. В Эстонии это 40 000 евро в год.

Теперь же предприниматель сможет осуществлять свою деятельность в других государствах ЕС до установленного там лимита по налогу с оборота без регистрации как налогообязанный, если его общий оборот в ЕС не превышает 100 000 евро. Для этого нужно подать заявление в Налогово-таможенный департамент.

Обязательство по отчетности в области устойчивого развития