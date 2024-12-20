ОБЗОР | Новые налоги, рост акцизов, округление цен. Какие изменения в сфере финансов вступают в силу в 2025 году(1)
Министерства финансов Эстонии представило обзор вступающих в силу в 2025 году изменений в законодательстве, касающийся сферы ответственности минфина.
Расширятся возможности использования инвестиционного счета
С 2025 года средства с инвестиционного счета можно будет вкладывать в криптоактивы, приобретенные при посредничестве Финансовой инспекции Эстонии или поставщика услуг, находящегося под финансовым надзором другого государства ЕС.
Уже в уходящем году задним числом вступил в силу ряд новых налоговых правил, касающихся инвестиционного счета. Режим инвестиционного счета был распространен не только на банковские, но и на брокерские счета, открытые в инвестиционной компании, а в список финансовых активов были включены среди прочего и инвестиции, сделанные через регулируемые краудфандинговые платформы.
Были созданы и новые возможности вычета расходов за пределами инвестиционного счета. В дальнейшем убытки, понесенные в случае утраты имущественного права – если криптоактив становится недействительным или кредит, предоставленный через краудфандинг, оценивается как безнадежный – могут быть вычтены из полученного дохода. Также, например, из дохода от ценных бумаг можно вычесть комиссию за управление счетом ценных бумаг.
Бизнес-счет станет выгоднее
С 2025 года 20-процентная ставка налога на бизнес-счет может быть применена ко всему годовому доходу в размере 40 000 евро, то есть более высокая ставка в 40 процентов исчезнет.
Если доход на бизнес-счете превысит 40 000 евро в год, значит пользователь достиг предела для регистрации в качестве налогообязанного по налогу с оборота и должен перевести свою деятельность в какую-либо форму предпринимательства (например, FIE или OÜ).
Для тех, кто присоединился ко II пенсионной ступени, к ставке взноса по накопительной пенсии добавляется 2, 4 или 6 процентов по выбору пользователя.
Повышается ряд необлагаемых минимумов
Лимит не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля в деловых поездках увеличивается до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц.
Суточные при зарубежной командировке работников можно будет выплачивать без налогов в размере до 75 евро в течение первых 15 дней, после чего лимит снижается до 40 евро в день.
Использование лимита не облагаемых налогом расходов на укрепление здоровья работника становится более гибким – они доступны в течение всего года по желанию и без ограничения в 100 евро за квартал. Расширен также перечень услуг, которые могут быть компенсированы без уплаты налогов, – к ним, например, добавлен массаж и лечение зубов.
Округление 1 и 2 центов при оплате наличными
Со следующего года при оплате наличными в магазине итоговая сумма будет математически округляться до ближайших 5 центов, и монетами в 1 и 2 цента больше сдачу давать не будут. При оплате картой ничего не меняется.
Округление уменьшит или увеличит итоговую стоимость покупки не более чем на два цента. Выбор всегда за покупателем: если он не согласен на округление, то может заплатить картой.
Округление не влияет на оплату покупок монетами номиналом 1 или 2 цента, магазины продолжат их принимать, и планов это менять нет. Однако с 2025 года 5 центов станут самой мелкой разменной монетой.
Специальные условия для малого бизнеса в Европейском союзе
Сейчас предприниматель должен регистрироваться в иностранном государстве в качестве налогообязанного по налогу с оборота, как только у него там возникает оборот. Без такой регистрации предприниматель имеет право действовать только в стране пребывания, если его оборот не превышает установленного в ней порога. В Эстонии это 40 000 евро в год.
Теперь же предприниматель сможет осуществлять свою деятельность в других государствах ЕС до установленного там лимита по налогу с оборота без регистрации как налогообязанный, если его общий оборот в ЕС не превышает 100 000 евро. Для этого нужно подать заявление в Налогово-таможенный департамент.
Обязательство по отчетности в области устойчивого развития
С 2025 года обязательство по отчетности в области устойчивого развития распространяется на все крупные предприятия, которые в течение двух лет подряд соответствуют как минимум двум из следующих критериев: 250 и более работников, доход от продаж 50 миллионов евро, объем баланса 25 миллионов евро. С 2026 года – и на остальные котирующиеся на бирже предприятия (кроме микропредприятий), а также малые и несложные кредитные организации и кэптивных страховщиков. В общей сложности это затронет около 350 эстонских предприятий.
Кроме того, на 25 процентов вырастут пороговые значения для проведения аудиторского контроля и проверки за 2024 хозяйственный год.
Электронное выставление счетов станет более гибким
С 1 июля следующего года будут упрощены требования к обращению э-счетов и снижена связанная с этим административная нагрузка на бизнес. Целью изменений является поддержка более широкого распространения цифровых расчетов в частном секторе и стимулирование внедрения в Эстонии европейского стандарта электронных счетов.
Покупатель имеет право потребовать электронный счет, сделав соответствующую отметку в Коммерческом регистре.
Налог на механические транспортные средства
С января 2025 года в Эстонии будет действовать двухступенчатый налог на транспортные средства. При первичной регистрации в Эстонском дорожном регистре или при смене владельца находящегося на учете транспортного средства необходимо оплатить регистрационный сбор. Оплата за транспортное средство производится один раз.
Ежегодно владельцы автомобилей должны будут платить налог на механические транспортные средства. Его величина зависит в первую очередь от параметров машины, которые влияют на окружающую среду, – от массы и выбросов CO₂.
Рост акцизов на алкоголь, табачные изделия и топливо
Чтобы не допустить роста доступности вредных для здоровья изделий, с января 2025 года акцизы на алкоголь и табачную продукцию увеличатся на 5 процентов. С 1 июля акциз на табачные изделия повысится еще на 5 процентов, на столько же вырастет акциз на бензин. Акциз на дизельное топливо с 1 мая 2025 года увеличится примерно на 7%, а акциз на электроэнергию на целых 40%, но, поскольку акциз составляет очень небольшую часть стоимости электроэнергии, его рост практически не отразится на потребителях.
Изменятся ставки подоходного налога
С 2025 года подоходный налог для юридических и физических лиц вырастет до 22 процентов. Налог на авансовый доход банков вырастет до 18 процентов.
Расчет не облагаемого налогом дохода в 2025 году не изменится. С 2026 года в отношении всех налогоплательщиков – физических лиц будет применяться универсальный не облагаемый налогом минимум в размере 700 евро в месяц. Не облагаемый налогом доход пенсионеров в 2025 году установлен на уровне 776 евро в месяц независимо от величины дохода.
Вырастут ставки налога с оборота
В 2025 году ставка налога с оборота на услуги по размещению вырастет до 13 процентов, на медийную продукцию – до 9 процентов.
Вырастут ставки земельного налога
Меняются принципы расчета земельного налога. Величина земельного налога для доходной земли будет составлять до 1 процента от ее стоимости, а при другом назначении – до 2 процентов. Конкретный размер ставки устанавливает местное самоуправление.
Налог на безопасность
В целях увеличения расходов на оборону, необходимого в нынешней ситуации с безопасностью, в Эстонии с нового года вводится временный налог на безопасность, состоящий из трех частей. С 1 июля 2025 года на 2 процентных пункта до 24 процентов будет повышен налог с оборота.
С 2026 года начнет действовать двухпроцентный налог на безопасность с дохода физического лица, который будет применяться до обязательства по общему подоходному налогу. Помимо дохода от заработной платы им будут облагаться также пенсии, родительские пособия, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от продажи недвижимость, доходы от продажи ценных бумаг и т. п.
Двухпроцентный налог на безопасность будет применяться и к прибыли предприятий. Налоговой базой в этом случае будет бухгалтерская прибыль за предыдущий финансовый год до налогообложения, и налог будет платиться авансом. Впервые налог на безопасность предприятия заплатят в 2026 году, в этот раз в порядке исключения – дважды: к 10 сентября и к 10 декабря.