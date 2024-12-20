Маркус Поом стал отцом и забил гол в ворота „Челси“: это была сумасшедшая неделя!

Гол Маркуса Поома, забитый на 26-й минуте матча против „Челси“, сравнял счёт — 1:1. Однако фаворит встречи уверенно одержал победу, завершив матч со счётом 5:1.

„Для меня это была сумасшедшая неделя — моя маленькая дочь родилась неделю назад“, — передаёт слова Поома официальный сайт УЕФА. „Я очень счастлив, что забил гол на „Стэмфорд Бридж“ (домашний стадион „Челси“ — прим. ред.). Я всю жизнь мечтал сыграть на стадионе Английской Премьер-лиги. Это особенный момент, который я запомню на всю жизнь“.

Главный тренер „Шэмрок Роверс“ Стефен Брэдли отметил, что перед матчем Поом находился на родине, чтобы увидеть своего новорождённого ребёнка. „Я очень рад за Маркуса, у него за плечами невероятная неделя — он стал отцом. Он поехал в Эстонию, чтобы увидеть ребёнка. А теперь он вернулся сюда и сразу забил гол“, — сказал Брэдли.

По словам Поома, результат матча мог быть другим при стечении удачных обстоятельств, но команда не сожалеет о своём выступлении. „Мы знали, что играем против великого клуба. Мы вышли на матч без какого-либо давления. Независимо от результата, мы довольны“.

Для „Шэмрок Роверс“ общий этап Лиги конференций сложился успешно. Завоевав 10-е место среди 36 команд, они прошли в стадию плей-офф.

„Я действительно горжусь этим. Думаю, никто не ожидал, что мы выступим так хорошо. Мы всегда верили в себя и продемонстрировали эту уверенность на протяжении всего общего этапа“, — сказал Поом.

„Челси“ завершил общий этап Лиги конференций с идеальным результатом, выиграв все шесть матчей. „Шэмрок Роверс“, набрав 11 очков (3 победы, 2 ничьих, 1 поражение), занял десятое место и обеспечил себе выход в 1/16 финала турнира. В пятницу состоится жеребьёвка, по итогам которой ирландская команда встретится с одним из клубов, занявших места с 17-го по 24-е.

Попадание в 1/8 финала команде помешала лишь худшая разница забитых и пропущенных мячей. Однако остаётся открытым вопрос, сможет ли Маркус Поом продолжить выступления в еврокубках, так как его контракт с „Шэмрок Роверс“ истекает в конце года.

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