Искусственный интеллект как драйвер инноваций: компания по разработке ПО для бизнеса XData Group провела ИИ-митап в Таллине
13 декабря компания XData Group, ведущий разработчик программного обеспечения для B2B-аудитории, провела в Таллине митап, посвященный искусственному интеллекту. Мероприятие состоялось в Palo Alto Club — популярном местном коворкинге для IT-стартапов — и собрало более более 60 участников эстонского коммьюнити, включая инвесторов, разработчиков и ИИ-энтузиастов.
Ключевой темой митапа стала генерация компьютерной графики с использованием искусственного интеллекта, который сегодня занимает центральное место среди глобальных технологических трендов. Мероприятие также преследовало более глобальную цель — укрепить растущую эстонскую ИИ-экосистему. Это был не первый митап такого характера: весной 2024 года XData Group провела аналогичное мероприятие, однако оно было в основном направлено на внутреннюю команду компании. В этот раз митап вышел на новый уровень и привлек более широкую аудиторию, подчеркивая тем самым стремительный рост интереса к искусственному интеллекту в эстонском технологическом сообществе.
Сессии, которые прошли во время мероприятия, были посвящены двум основным темам, первой из которых была „Генерация 3D-аватаров из фотографий с помощью ИИ“. Андрей Сбитнев, full-stack-разработчик на TypeScript в XData Group, рассказал об использовании передовых ИИ-технологий для 3D-визуализации. Он также продемонстрировал практические примеры и инструменты, которые уже сейчас можно использовать для решения реальных задач.
Второй ключевой темой стало „Программирование с использованием ИИ“. Михаил Дунаев, Директор по искусственному интеллекту в компании ComplyControl, представил браузерную ИИ-игру Hexagen.World. Он рассказал, как создал проект, не написав при этом ни одной строчки кода вручную, полностью полагаясь на искусственный интеллект и инструмент Cursor. Презентация Михаила наглядно показала, как инновации в ИИ-разработках могут упрощать процесс разработки.
XData Group планирует проводить подобные мероприятия на регулярной основе — следующий митап уже запланирован на март 2025 года. Роман Элошвили, основатель и CEO XData Group, отметил: „Будущие встречи будут посвящены широкому кругу тем, связанных с ИИ, включая, например, влияние искусственного интеллекта на медицину. Кроме того, мы планируем включить в программу мероприятий формат питч-деков, чтобы стартапы могли презентовать свои проекты и находить инвесторов. Эстония сегодня носит звание „страны стартапов“, и мы, в XData Group, стремимся поддерживать развитие этой экосистемы“.
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, к третьему кварталу 2024 года в эстонском стартап-секторе было занято 14 267 человек, а общий оборот составил 2,7 миллиарда евро. Это на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, что наглядно отражает траекторию роста этой сферы и ее перспективы.