Искусственный интеллект как драйвер инноваций: компания по разработке ПО для бизнеса XData Group провела ИИ-митап в Таллине

Ключевой темой митапа стала генерация компьютерной графики с использованием искусственного интеллекта, который сегодня занимает центральное место среди глобальных технологических трендов. Мероприятие также преследовало более глобальную цель — укрепить растущую эстонскую ИИ-экосистему. Это был не первый митап такого характера: весной 2024 года XData Group провела аналогичное мероприятие, однако оно было в основном направлено на внутреннюю команду компании. В этот раз митап вышел на новый уровень и привлек более широкую аудиторию, подчеркивая тем самым стремительный рост интереса к искусственному интеллекту в эстонском технологическом сообществе.

Сессии, которые прошли во время мероприятия, были посвящены двум основным темам, первой из которых была „Генерация 3D-аватаров из фотографий с помощью ИИ“. Андрей Сбитнев, full-stack-разработчик на TypeScript в XData Group, рассказал об использовании передовых ИИ-технологий для 3D-визуализации. Он также продемонстрировал практические примеры и инструменты, которые уже сейчас можно использовать для решения реальных задач.

Второй ключевой темой стало „Программирование с использованием ИИ“. Михаил Дунаев, Директор по искусственному интеллекту в компании ComplyControl , представил браузерную ИИ-игру Hexagen.World. Он рассказал, как создал проект, не написав при этом ни одной строчки кода вручную, полностью полагаясь на искусственный интеллект и инструмент Cursor. Презентация Михаила наглядно показала, как инновации в ИИ-разработках могут упрощать процесс разработки.