ФОТО | Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву и Кривому Рогу

Обломки ракет упали в нескольких районах Киева

В пятницу, 20 декабря, около семи часов утра мэр Киева Виталий Кличко предупредил о начале работы системы противовоздушной обороны в столице Украины, сообщает „Медуза“. Спустя некоторое время стало известно, что обломки ракет, выпущенных российскими войсками, упали в несколько районов города, включая Голосеевский, Днепровский, Соломенский и Шевченковский.

В Голосеевском районе, по данным Кличко, в результате падения обломков пострадали два человека. Одному из них была оказана медицинская помощь на месте происшествия, а второй был госпитализирован с более серьезными травмами. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, есть информация о погибшем. На данный момент подробности о трагическом происшествии пока отсутствуют.

Кроме того, в Голосеевском районе в результате удара были повреждены важные инфраструктурные объекты. В частности, пострадала тепломагистраль, офисное здание и дорожное покрытие. Также произошло возгорание нескольких автомобилей. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий удара и уточнению информации о пострадавших и разрушениях.

В Днепровском районе обломки, по словам Кличко, упали на крышу дома. В военной администрации уточнили, что повреждено недостроенное здание.

В Соломенском и Шевченковском районах известно о пожарах в результате падения обломков, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ракетный удар по дому в Кривом Роге: не менее 5 раненых

Кроме этого, российская баллистическая ракета поразила жилой двухэтажный дом в Кривом Роге, пишет DW. Об этом в ночь на пятницу, 20 декабря, написал в Telegram председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. „Снова в жилой дом. Твари“, - говорится в его первом сообщении.