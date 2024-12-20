ФОТО | Очередь на границе утром 20 декабря длинная. Полиция на месте есть

На улице льет дождь. Кто-то стоит под зонтом, кто-то прячется в дождевик. На вопрос, почему решили пересекать границу именно в Нарве, мужчина в спортивной шапке отвечает, что не хочет попасть на собедование на другом погранпункте, у него двойное гражданство и отвечать на неудобные вопросы желания нет. „В группах пишут, что зовут на собеседование всех, у кого не российское гражданство“, - уточняет он.

Девушка, студентка из Голландии, рассказывает, что просто не успела купить билет до Пскова и пришлось ехать через Нарву.

В начале очереди стоят полицейские. С 19 декабря они контролируют движение людей у входа в погранпункт, чтобы не пропускать тех, кто купил очередь и занял место впереди. Эти ситуации стали провоцировать много конфликтов между стоящими в очереди, переходящих даже в драки.

Места в очереди продавали некоторые предприимчивые жители Нарвы, которые до этого в основном зарабатывали переносом продуктов и вещей в Россию и обратно. Они составляли с вечера списки тех людей, кто не успел пройти границу. Объясняли, что утром приедут автобусы и их пассажиры пройдут первыми, если не будет списков. Доверчивые и уставшие люди записывались в эти списки. При этом те, кто за них отвечали, вносили туда имена нусуществующих людей, вместо них потом проходили те, кто заплатил за скорость перехода. Если верить сообщениям в телеграм-канале, то стоимость ускоренного пересечения границы обходилась людям от 50 до 100 евро.

По мнению тех, кто вчера, 19 декабря, пересек границу и оставил комментарий в фейсбук-группе под пятничными постами, им удалось быстрее пройти очередь, благодаря приезду полиции, движение стало более быстрым.

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