„Россия не должна победить“: ЕС сменил парадигму

Все эти факторы сыграли свою роль: европейцы заметно оживились. Главы государств и правительств активно проводят двусторонние встречи с президентом Украины, а новый генсек НАТО Марк Рютте даже устроил неофициальный ужин для Зеленского и европейских лидеров не в штаб-квартире альянса, а в своей резиденции накануне саммита, чтобы согласовать дальнейшие шаги между Киевом и его союзниками. Как отметили в беседе с DW дипломаты в кулуарах этой встречи, у нынешнего главы НАТО совсем иной стиль общения, чем у его предшественника Йенса Столтенберга, который вряд ли организовал бы мероприятие в таком формате.

„Все эти встречи сейчас - это симптом того, что все мы чувствуем потребность в обсуждении, - пояснил другой источник в дипломатических кругах ЕС. - Дискуссии делают ум каждого из нас острее“.

ЕС: Россия не должна победить в войне с Украиной

Ветер перемен коснулся и коммюнике саммита, принятого по итогам дискуссий с Зеленским, а затем, как того требует протокол ЕС, - без президента третьего государства. Конкретно в этом документе сказано: „Россия не должна победить“.

Подобная формулировка появилась в заключениях Европейского совета по Украине впервые, и она была поддержана лидерами всех 27 стран ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщил еще один дипломатический источник DW, предложению о включении этого пункта в коммюнике предшествовали продолжительные обсуждения. „Для всех стран Евросоюза эта фраза означает то же, что и „Украина должна победить“, но здесь главный посыл заключается в том, чтобы четко употребить слово „Россия“: это адресовано главным образом нашим союзникам в США. Вероятно, это более конкретная формулировка для новой администрации, чем „Украина должна победить“, - рассказал он.

В Евросоюзе царят решимость и ощущение срочности