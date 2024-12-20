Гол эстонского футболиста не помог избежать крупного поражения от „Челси“ в Лиге конференций

Перед последним, шестым туром группового этапа Лиги конференций лидерство удерживал „Челси“, который одержал победу в пяти предыдущих матчах. В то время „Шэмрок Роверс“ занимал шестое место с 11 очками.

Матч начался с доминирования „Челси“, и на 23-й минуте Марк Гиу открыл счёт, выведя лондонцев вперёд. Однако уже через три минуты ирландский клуб „Шэмрок Роверс“ восстановил равенство. Гости заработали угловой на правом фланге, и после навеса Дилана Уоттса мяч был выбит защитниками на Маркуса Поома. Эстонец, находившийся на расстоянии 14 метров от ворот, пробил по мячу. Его удар, зацепив Чезаре Казадеи, изменил траекторию и влетел в левый верхний угол — 1:1.

Через три минуты после забитого гола Поома, который сравнял счёт, его наказали желтой карточкой за фол против Кристофера Нкунку. В конце первого тайма „Челси“ забил ещё трижды. На 34-й минуте Гиу оформил свой второй гол, на 40-й минуте отличился Кирнан Дьюзбери-Холл, а в добавленное время Гиу завершил хет-триком. На 58-й минуте Марк Кукурелья установил окончательный счёт 5:1 в пользу лондонцев. Поома, который забил единственный гол за „Шэмрок Роверс“, заменили на 67-й минуте.

Это был первый гол Поома на текущем общем этапе Лиги конференций. В пятом туре, когда „Шэмрок Роверс“ одержал победу над „Борац“ из Боснии и Герцеговины (3:0), он также отдал голевую передачу.

„Челси“ стал единственной командой, которая выиграла все шесть матчей на общем этапе Лиги конференций. „Шэмрок Роверс“, набрав 11 очков (3 победы, 2 ничьих, 1 поражение), занял десятое место, что позволяет им продолжить участие в 1/16 финала. В пятницу состоится жеребьёвка, по результатам которой ирландская команда встретится с клубом, завершившим общий этап с 17-го по 24-е место. От попадания в 1/8 финала их отделила лишь худшая разница мячей. Однако пока неизвестно, продолжит ли Поом участие в еврокубках, так как его контракт с ирландским клубом заканчивается в конце года.