Чемпионат Эстонии по шахматам: титул завоевал Александр Володин, победивший в финале Май Нарву

Финальный день чемпионата Эстонии выдался напряженным: в обеих категориях – открытой и женской – классические партии завершились вничью, и победители определились в дополнительных партиях по быстрым шахматам.

Чемпионом Эстонии в четвертый раз стал гроссмейстер Александр Володин. В матче за первое место он обыграл международного мастера Май Нарву, единственную женщину-участницу открытого турнира, со счетом 2:0 в блице. Третье место занял гроссмейстер Меэлис Канеп, победивший Филиппа Оболонина в партиях с классическим контролем времени со счетом 1,5:0,5.

Среди женщин чемпионкой Эстонии в третий раз стала международный мастер Маргарет Ольде. В матче за первое место она обыграла свою сестру Грете Ольде, завершив дополнительные партии со счетом 1,5:0,5. Бронзу завоевала международный мастер Моника Цыганова, победив мастера ФИДЕ Маргит Брокко со счетом 2:0 в быстрых шахматах после ничьей 1:1 в классических партиях.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить