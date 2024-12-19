Другие виды
19.12.2024, 21:48

Чемпионат Эстонии по шахматам: титул завоевал Александр Володин, победивший в финале Май Нарву

 
Слева направо: Чемпион Эстонии 2024 года Александр Володин, Грете Ольде (серебряная медаль среди женщин), Моника Цыганова (бронзовая медаль среди женщин), чемпионка Эстонии 2024 года среди женщин Маргарет Ольде и Май Нарва (серебряная медаль открытого турнира).
Слева направо: Чемпион Эстонии 2024 года Александр Володин, Грете Ольде (серебряная медаль среди женщин), Моника Цыганова (бронзовая медаль среди женщин), чемпионка Эстонии 2024 года среди женщин Маргарет Ольде и Май Нарва (серебряная медаль открытого турнира).
ФОТО: Eesti maleliit/Facebook

В четверг в шахматном доме имени Пауля Кереса завершился чемпионат Эстонии 2024 года. Чемпионский титулы в открытой категории завоевал нарвский гроссмейстер Александр Володин, а чемпионкой среди женщин стала Маргарет Ольде.

Финальный день чемпионата Эстонии выдался напряженным: в обеих категориях – открытой и женской – классические партии завершились вничью, и победители определились в дополнительных партиях по быстрым шахматам.

Чемпионом Эстонии в четвертый раз стал гроссмейстер Александр Володин. В матче за первое место он обыграл международного мастера Май Нарву, единственную женщину-участницу открытого турнира, со счетом 2:0 в блице. Третье место занял гроссмейстер Меэлис Канеп, победивший Филиппа Оболонина в партиях с классическим контролем времени со счетом 1,5:0,5.

Среди женщин чемпионкой Эстонии в третий раз стала международный мастер Маргарет Ольде. В матче за первое место она обыграла свою сестру Грете Ольде, завершив дополнительные партии со счетом 1,5:0,5. Бронзу завоевала международный мастер Моника Цыганова, победив мастера ФИДЕ Маргит Брокко со счетом 2:0 в быстрых шахматах после ничьей 1:1 в классических партиях.

Все результаты можно найти здесь.

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