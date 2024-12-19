ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1030-й день) | Зеленский в ответ на предложение „дуэли“ от Путина назвал его „отморозком“
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Владимир Путин заявил во время своей „прямой линии“, что „Орешник“ невозможно сбить и предложил провести „дуэль“ между российской баллистической ракетой и западными системами ПВО и ПРО в Киеве
В ответ Владимир Зеленский усомнился в адекватности президента России и сказал, что ему приходится иметь дело с „отморозками“
Украинские дроны в ночь на четверг ударили по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области России. Позже источники в СБУ сообщили, что налет дронов был совместной операцией СБУ и ВМС ВСУ
США оценили потери КНДР в России в „несколько сотен“ человек. Разведка Южной Кореи сообщает о как минимум сотне погибших северокорейцев
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас призвала Запад не подталкивать Зеленского к переговорам
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в четверг, что Запад должен перестать толкать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.
По словам бывшего премьер-министра Эстонии, это совершенно бессмысленно, когда Владимир Путин явно демонстрирует свое нежелание прекращать войну.
„Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира“, — заявила она.
Зеленский выступил против мобилизации украинцев с 18 лет. Об этом Киев просят западные союзники
Во время пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский также выступил против призыва в ВСУ граждан страны в возрасте от 18 лет.
Сейчас в украинскую армию мобилизуют только украинцев не младше 25-ти, однако западные союзники Киева призывают власти страны снизить возраст мобилизации до 18 лет.
Глава МИД России поговорил об Украине с министром иностранных дел Швейцарии
Министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом, в котором они обсудили пути окончания войны в Украине.
Как пишет российский МИД, разговор состоялся „по инициативе швейцарской стороны“.
В его сообщении сказано, что Лавров „подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы“, изложенные президентом России Владимиром Путиным летом этого года.
14 июня, незадолго до Глобального саммита мира по Украине, который состоялся в Швейцарии, Путин назвал два главных условия прекращения войны: вывод украинских войск из областей Украины, которые Россия пытается аннексировать, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
Трамп и Шольц поговорили по телефону и „согласились, что война в Украине продолжается слишком долго“
Официальный представитель правительства Германии сообщил, что немецкий канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом и обсудил перспективы мирного урегулирования войны в Украине.
„Они согласились, что российская война против Украины продолжается слишком долго и важно как можно быстрее выйти на путь к честному, справедливому и устойчивому миру“, — цитирует представителя Шольца агентство Reuters.