ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1030-й день) | Зеленский в ответ на предложение „дуэли“ от Путина назвал его „отморозком“

Владимир Путин заявил во время своей „прямой линии“, что „Орешник“ невозможно сбить и предложил провести „дуэль“ между российской баллистической ракетой и западными системами ПВО и ПРО в Киеве

В ответ Владимир Зеленский усомнился в адекватности президента России и сказал, что ему приходится иметь дело с „отморозками“

Украинские дроны в ночь на четверг ударили по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области России. Позже источники в СБУ сообщили, что налет дронов был совместной операцией СБУ и ВМС ВСУ

США оценили потери КНДР в России в „несколько сотен“ человек. Разведка Южной Кореи сообщает о как минимум сотне погибших северокорейцев

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас призвала Запад не подталкивать Зеленского к переговорам

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в четверг, что Запад должен перестать толкать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.

По словам бывшего премьер-министра Эстонии, это совершенно бессмысленно, когда Владимир Путин явно демонстрирует свое нежелание прекращать войну.

„Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира“, — заявила она.

Зеленский выступил против мобилизации украинцев с 18 лет. Об этом Киев просят западные союзники

Во время пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский также выступил против призыва в ВСУ граждан страны в возрасте от 18 лет.

Сейчас в украинскую армию мобилизуют только украинцев не младше 25-ти, однако западные союзники Киева призывают власти страны снизить возраст мобилизации до 18 лет.

Глава МИД России поговорил об Украине с министром иностранных дел Швейцарии

Министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом, в котором они обсудили пути окончания войны в Украине.