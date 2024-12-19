Приглашавший насильников к своей жене мужчина осужден на 20 лет

Уникальный для мировой практики процесс завершен. В Авиньоне (Франция) суд признал 72-летнего Доминика Пелико виновным в изнасилованиях при отягчающих обстоятельствах, приговорив его к 20 годам тюрьмы, пишет Euronews.

Жертва Пелико - теперь уже бывшая жена Жизель. В течение почти 10 лет - с 2011 по 2020 год - муж регулярно накачивал ее наркотиками и приглашал в дом мужчин, разрешая им насиловать спящую женщину. Все это снималось на видео, что и послужило доказательной базой в суде.

Вместе с Пелико судили его подельников - еще 50 человек, единожды или многократно насиловавших Жизель Пелико. Суд признал виновными всех без исключения. Возраст преступников - от 26 до 74 лет. Среди них пожарный, журналист, специалист по информационным технологиям, сантехник и военный. Большинство женаты, имеют детей.

Особенность этого процесса - в его открытости и медийности, что большая редкость в делах о сексуальном насилии. На этом настояла жертва. Жизель Пелико поддержали десятки тысяч французов - на массовых и локальных демонстрациях и в соцетях.

Пелико также признали виновным в создании и распространении фотографий своей жены. В ходе процесса выяснилось, что мужчина создавал и распространял сексуализированные изображения своей дочери и двух сыновей. Доминик Пелико был задержан полицией за фотографирование юбок в общественном месте, после чего в его телефоне и были обнаружены упомянутые выше кадры, пишет Deutsche Welle.

Десятки тысяч людей в Париже, Бордо, Марселе, Лилле и других дорогах 23 ноября вышли на демонстрации против насилия в отношении женщин. По данным префектур, по всей стране в акциях приняли участие не менее 20 000 человек, организаторы заявили о 100 000 участников. Демонстранты потребовали заменить нынешнее „фрагментарное и неполное“ законодательство в сфере защиты от насилия.

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