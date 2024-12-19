В Эстонии за год жертвами домашнего насилия стали почти 500 детей

Если в обычные дни правоохранительные органы в среднем фиксируют около 30 случаев домашнего насилия, то в период зимних праздников число происшествий увеличивается почти вдвое, пишет портал RusERR.

„Мы рассматриваем все эти случаи отдельно, но в целом можно сказать, что пострадавших женщин у нас все же больше, чем мужчин. В этом году уже почти 500 детей стали жертвами, и это действительно очень, очень печальная цифра“, – сказал „Актуальной камере“ майор полиции Лыунаской префектуры Сийм Линнард.

„В нашем центре поддержки мы видим такую картину: к нам обращаются за помощью через несколько дней после праздников, когда больше просто не хватает сил. Во время праздников жертва насилия старается сохранить мир и спокойствие, потому что это важно как для них самих, так и для детей, и других членов семьи. Основными жертвами домашнего насилия являются женщины, но есть и жертвы среди мужчин. Их к нам приходит меньше, но они есть, мы их тоже консультируем“, – отметила управляющая центра поддержки MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus Пилле Цопп-Паган.

Существует также кризисный телефон помощи жертвам 116 006, где информацию можно получить на трех языках.

„Если соседи перешли на повышенные тона, слышны плач, крики о помощи или просто крики, немедленно звоните по номеру 112, чтобы сообщить об этом. Мы проверим ситуацию и примем необходимые меры“, – подчеркнул Линнард.

„Жертва насилия может по разным причинам не просить о помощи, это факт. Она может даже не осознавать, что находится в настолько тяжелой ситуации, чтобы обратиться за помощью. Но люди вокруг жертвы могут заметить тревожные признаки. Например, на семейных мероприятиях видно, что кто-то из членов семьи, будь то жена или сын, ведет себя иначе: он гораздо более замкнут, чем раньше, его спутник или партнер постоянно находится рядом и не дает ему свободы. Попробуйте отвести такого человека в сторону, поговорить с ним наедине и спросить, в порядке ли он, как у него дела“, – подчеркнула Цопп-Паган.