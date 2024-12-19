19.12.2024, 17:08
Полиция ищет ушедшую из учебного заведения девочку(2)
ФОТО: Erakogu
Полиция обращается за помощью в установлении местонахождения 14-летней Эмили, которая покинула свой дом в районе Йыгева и до сих пор не вернулась ни домой, ни в учебное заведение, в которое она должна была вернуться в начале недели.
В прошлую пятницу Эмили разрешили отправиться домой из Maarjamaa Hariduskolleegium в деревню Йыгева, откуда она ушла 14 декабря. С тех пор близкие и школьный персонал не имеют информации о местонахождении девочки. Подобные случаи были и ранее.
Эмили может находиться в Таллинне, но не исключены и другие регионы по всей Эстонии.
Полиция просит всех, кто видел Эмили или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.