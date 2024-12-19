ЧП и криминал
19.12.2024, 17:08

Полиция ищет ушедшую из учебного заведения девочку

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Эмили
Эмили
ФОТО: Erakogu

Полиция обращается за помощью в установлении местонахождения 14-летней Эмили, которая покинула свой дом в районе Йыгева и до сих пор не вернулась ни домой, ни в учебное заведение, в которое она должна была вернуться в начале недели.

В прошлую пятницу Эмили разрешили отправиться домой из Maarjamaa Hariduskolleegium в деревню Йыгева, откуда она ушла 14 декабря. С тех пор близкие и школьный персонал не имеют информации о местонахождении девочки. Подобные случаи были и ранее.

Эмили

Эмили может находиться в Таллинне, но не исключены и другие регионы по всей Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел Эмили или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.

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RusDelfi
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