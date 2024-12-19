Полиция ищет двух девочек из одного учебного заведения

Полиция обращается за помощью в установлении местонахождения 14-летней Эмили, которая покинула свой дом в районе Йыгева и до сих пор не вернулась ни домой, ни в учебное заведение, в которое она должна была вернуться в начале недели.

В прошлую пятницу Эмили разрешили отправиться домой из Maarjamaa Hariduskolleegium в деревню Йыгева, откуда она ушла 14 декабря. С тех пор близкие и школьный персонал не имеют информации о местонахождении девочки. Подобные случаи были и ранее.

Эмили может находиться в Таллинне, но не исключены и другие регионы по всей Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел Эмили или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.

Также полиция просит помощи в установлении местонахождения Неле-Лийси, чье местоположение неизвестно с прошлой субботы.

Последний раз девочку видели 14 декабря в центре Тарту, после чего она ушла в неизвестном направлении. На сегодняшний день она не вернулась домой в Пылва и не вернулась в учебное заведение Maarjamaa Hariduskolleegium. Девочка периодически общалась по телефону с близким человеком и активно использовала социальные сети, но в данный момент неизвестно, где она может находиться.

Девочка может находиться в Тарту, Таллинне или Вальга, но не исключены и другие районы.

Полиция просит всех, кто видел Неле-Лийси или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.