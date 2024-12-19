Elenger приобрел крупную энергетическую компанию в Польше

„Infortar продолжает расширение в энергетическом бизнесе – мы приобретаем функционирующую организацию и открываем новый газовый рынок, который в четыре раза больше домашнего балтийско-финского региона, а также новые возможности на самом быстрорастущем рынке Европы. Покупка польских компаний EWE создает прочную платформу для дальнейшего развития Infortar и Elenger“, - сказал председатель совета Infortar Айн Ханшмидт.

„Польский рынок имеет для нас большое значение, и мы стремимся предложить клиентам лучшую услугу по управлению сетью и продажам энергии. Наш ключевой продукт и компетенция – природный газ. Долгосрочный опыт в области сжиженного природного газа (LNG) и ориентация на поставки газа западного происхождения обеспечили нам доверие клиентов. Энергетический портфель должен быть диверсифицированным и разнообразным – мы видим роль газа сегодня и в будущем как „партнера“ возобновляемой энергетики“, - отметил председатель правления группы Elenger Маргус Каазик.

Приобретенные польские компании будут использовать бренд Elenger. Для управления Elenger Polska будет сформирован совет из шести человек, председателем которого станет Андрес Тринк, ранее руководивший Merko – одной из крупнейших строительных компаний балтийского региона. Должность председателя правления сохранит Кшиштоф Нога.

„Быстрое развитие Infortar и Elenger впечатляет и вдохновляет. Присоединение польских активов EWE является фундаментом для продолжения роста. После смены собственника необходимо наладить тесное взаимодействие с другими подразделениями группы, а также сосредоточиться на обслуживании клиентов, расширении клиентской базы и партнерских отношений. Я рад, что вместе с сильной командой смогу внести свой вклад в реализацию амбициозных планов Infortar и Elenger в Центральной Европе“, - прокомментировал Андрес Тринк.