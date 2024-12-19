Elenger приобрел крупную энергетическую компанию в Польше
Входящее в группу инвестиционной компании Infortar крупнейшее частное энергетическое предприятие балтийско-финского региона Elenger (ранее – Eesti Gaas) получило одобрение Департамента конкуренции Польши на приобретение расположенных в Западной Польше газораспределительной сети и бизнеса по продаже энергии концерна EWE. Сумма сделки составляет 120 миллионов евро, что является крупнейшей известной инвестицией эстонского происхождения в Польшу.
„Infortar продолжает расширение в энергетическом бизнесе – мы приобретаем функционирующую организацию и открываем новый газовый рынок, который в четыре раза больше домашнего балтийско-финского региона, а также новые возможности на самом быстрорастущем рынке Европы. Покупка польских компаний EWE создает прочную платформу для дальнейшего развития Infortar и Elenger“, - сказал председатель совета Infortar Айн Ханшмидт.
„Польский рынок имеет для нас большое значение, и мы стремимся предложить клиентам лучшую услугу по управлению сетью и продажам энергии. Наш ключевой продукт и компетенция – природный газ. Долгосрочный опыт в области сжиженного природного газа (LNG) и ориентация на поставки газа западного происхождения обеспечили нам доверие клиентов. Энергетический портфель должен быть диверсифицированным и разнообразным – мы видим роль газа сегодня и в будущем как „партнера“ возобновляемой энергетики“, - отметил председатель правления группы Elenger Маргус Каазик.
Приобретенные польские компании будут использовать бренд Elenger. Для управления Elenger Polska будет сформирован совет из шести человек, председателем которого станет Андрес Тринк, ранее руководивший Merko – одной из крупнейших строительных компаний балтийского региона. Должность председателя правления сохранит Кшиштоф Нога.
„Быстрое развитие Infortar и Elenger впечатляет и вдохновляет. Присоединение польских активов EWE является фундаментом для продолжения роста. После смены собственника необходимо наладить тесное взаимодействие с другими подразделениями группы, а также сосредоточиться на обслуживании клиентов, расширении клиентской базы и партнерских отношений. Я рад, что вместе с сильной командой смогу внести свой вклад в реализацию амбициозных планов Infortar и Elenger в Центральной Европе“, - прокомментировал Андрес Тринк.
Elenger – крупнейшая энергетическая компания с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Международный концерн действует на шести рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Германии – и обслуживает в общей сложности более 400 000 клиентов. Деятельность Elenger охватывает весь спектр услуг – продажу и торговлю энергией, энергетическую инфраструктуру и производство энергии.
Elenger предлагает клиентам природный газ западного происхождения и местный биогаз, а также управляет газораспределительными сетями Эстонии и Латвии общей протяженностью 7000 км. Кроме того, компания продает электроэнергию, включая вырабатываемое собственными солнечными парками зеленое электричество. Elenger активно занимается международной энергетической торговлей. Концерн обеспечивает работой 900 человек. В прошлом году его оборот составил 1,022 миллиарда евро. Elenger полностью принадлежит инвестиционной компании Infortar, котирующейся в основном балтийском списке на таллиннской бирже Nasdaq.
EWE Polska – второй по величине основанный на частном капитале сетевой оператор в Польше. Компания управляет 2316 км газораспределительной сети в Западной Польше, в основном в районе Познани, и обслуживает более 25 000 клиентов. Помимо управления инфраструктурой, компания занимается продажей природного газа и электроэнергии. В прошлом году объем продаж энергии компанией составил 1,2 ТВт-ч.
EWE – инновационный поставщик услуг, действующий в области энергетики, телекоммуникаций и информационных технологий. EWE является одной из крупнейших коммунальных компаний Германии со штатом более 10 800 сотрудников и объемом продаж в 10 миллиардов евро (в 2023 году). Штаб-квартира компании находится в Нижней Саксонии, в городе Ольденбург, а ее основным собственником является местное самоуправление. EWE снабжает электричеством около 1,4 миллиона клиентов на северо-западе Германии, в Бранденбурге и на острове Рюген, а также в некоторых регионах Польши. Газ от компании получают 0,7 миллиона клиентов. Телекоммуникационные услуги также предлагаются 0,7 миллиону клиентов. EWE играет ведущую роль в защите климата и цифровой интеграции. В ближайшие годы концерн EWE планирует инвестировать в расширение электрических и оптоволоконных сетей, строительство новых ветряных турбин и стремится стать пионером в развитии водородной инфраструктуры. Подробная информация о концерне EWE доступна на сайте www.ewe.com