Россию теперь подозревают во всем. Финская полиция безопасности: „Не стоит выполнять работу российских служб за них же“

Россию подозревали в запуске дронов, проникновении на водопроводные станции и повреждении морских кабелей. Полиция безопасности Финляндии напоминает, что РФ хочет, чтобы именно ее подозревали во всех происшествиях.

– Российские спецслужбы эффективны. Однако надо помнить, что они не всесильны, – указывает глава полиции безопасности Юха Мартелиус.

Yle спросило у главы полиции безопасности, есть ли какие-либо доказательства того, что российские спецслужбы или их агенты проводили какие-либо операции в Финляндии.

– Нам неизвестно, чтобы Финляндия была непосредственным объектом таких операция, – отвечает Мартелиус.

Однако он отметил, что в других станах ЕС российские спецслужбы проводили диверсионные операции. По его словам, Supo получило информацию от других европейских спецслужб о десятках случаев, когда была выявлена ​​связь с российской военной разведкой.

С начала войны в Украине в поле зрения полиции попало более сотни случаев, когда дроны летали в бесполетной зоне или вблизи важных объектов. Их тут же связали с Россией.

Мартелиус прокомментировал, что ни в одном случае связь с РФ не была выявлена.

Два разных китайских грузовых судна подозреваются в повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля, однако следователи снова не выявили связи с РФ.

Россию также подозревали в кражах со взломом водоочистных сооружений, но никаких следов РФ обнаружено не было.

При это Мартелиус напоминает, что бдительность граждан – это хорошо.

– Не стоит выполнять работу российских служб за них же. Не все, что могло бы быть операцией России, обязательно таковой является. Если это воспринимается как операция России, то это укрепляет представление о том, что РФ способна на все, что захочет, – указал Мартелиус.

Однако есть инциденты, когда имеются веские основания для подозрений в отношении России. Это могут быть, например, помехи в сигнале GSP и кибератаки на финские банки.

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