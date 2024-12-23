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23.12.2024, 08:35

ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ-2024 | Невероятная Ефимова, историческая медаль Селевко и уход Константина Васильев

 
ФОТО: Erakogu

Журналист RusDelfi Евгений Грибовский выделил ключевые спортивные события для Эстонии, которые стали знаковыми в 2024 году.

В последние дни декабря принято подводить итоги и вспоминать главные события уходящего года. 2024 год для эстонского спорта был наполнен разнообразными эмоциями — от исторических медалей на международных соревнованиях до завершения карьеры профессионального игрока Константина Васильева.

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