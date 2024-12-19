Другие виды
19.12.2024, 13:05

Эстонская красавица завоевала две медали на чемпионате мира по фитнесу и культуризму в Японии

 
Маргит Куусе
Маргит Куусе
ФОТО: EKFL

На чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, проходящем в Токио, Маргит Куусе завоевала две бронзовые медали.

Маргит Куусе заняла третье место в категории акробатического фитнеса среди юниоров 16–20 лет выше 163 см, а также в категории акробатического фитнеса среди взрослых выше 163 см.

Валерия Копаева заняла четвёртое место в открытой категории артистического фитнеса среди юниоров 16–20 лет и пятое место в категории артистического фитнеса выше 168 см.

Рамиль Липп занял пятое место в категории классического бодибилдинга свыше 175 см, а также пятое место в категории классического бодибилдинга (Мастера) среди участников старше 40 лет.

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