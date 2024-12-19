В Нарве по-прежнему сотни человек ожидают возможности пересечь границу. Продажа мест в очереди провоцирует драки

По словам руководителя группы Нарвского пограничного пункта Марка Дербнева, в последние число пересекающих границу несколько увеличилось по сравнению с первой неделей декабря. „В основном это связано с предстоящими школьными каникулами и праздничным периодом, когда люди навещают родственников и друзей по ту сторону границы“, - сказал Delfi Дербнев.

В настоящий момент, по его словам, на эстонской стороне около 400 человек ожидают пересечения границы. „На границе действует полный таможенный контроль, и если люди берут с собой запрещенные предметы, это занимает больше времени, и другим пересекающим границу приходится ждать. Поэтому перед поездкой стоит ознакомиться со списком запрещенных предметов и не брать их с собой. Если люди приведут в порядок свой багаж и документы, пересечение границы пройдет быстрее“, - сказал Дербнев.