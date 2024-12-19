19.12.2024, 15:50
В Нарве по-прежнему сотни человек ожидают возможности пересечь границу. Продажа мест в очереди провоцирует драки(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Очереди на границе с Россией растут, люди вынуждены ночевать в Нарве, ожидая возможности пересечь границу. Драки и потасовки на границе стали привычным делом: некоторые люди возмущены продажей мест в очереди.
По словам руководителя группы Нарвского пограничного пункта Марка Дербнева, в последние число пересекающих границу несколько увеличилось по сравнению с первой неделей декабря. „В основном это связано с предстоящими школьными каникулами и праздничным периодом, когда люди навещают родственников и друзей по ту сторону границы“, - сказал Delfi Дербнев.
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