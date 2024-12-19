ВИДЕО | Правительство ввело санкции для защиты детей от враждебного влияния РФ и Беларуси. Министры последний раз в этом году рассказали о новых решениях

Ляэнеметс начал с того, что это последняя пресс-конференция правительства в этом году. Но в следующем году их будет еще много, отметил министр.

На кабинетном заседании правительство приняло 26 решений. Например, было утверждено заключенное между работниками и работодателями соглашение о повышении минимальной заработной платы в следующем году до 886 евро. Рост составил 8%, то есть 66 евро. Согласно прогнозу, в следующем году минимальная заработная плата будет составлять 43 % от средней заработной платы.

Санкции за организацию молодежных мероприятий в РФ

Также правительство ввело санкции для защиты эстонских детей и молодежи от враждебного влияния Российской Федерации и Республики Беларусь. Санкции запрещают организовывать или содействовать тому, чтобы гражданин или житель Эстонии в возрасте до 21 года принимал участие в мероприятиях, которые проходят в России, Беларуси и на оккупированных или аннексированных территориях Украины и распространяют российскую дезинформацию или поддерживают агрессию.

Цахкна добавил со своей стороны, что данная тема стояла на повестке уже давно. Цель принятой сегодня санкции — защитить жителей Эстонии от пропагандистского влияния России и Беларуси. „Россия очень активно использует т. н. мягкую силу. Мы слышали эти истории, как молодые коллективы — будь то спорт или культура или что-то другое — посылаются для участия в мероприятиях в Россию и Беларусь и находят себя посреди мягкой пропаганды, оправдания агрессии и прочего“.

„Этой санкцией мы ни в коем случае не идем против детей и молодежи, так как они зачастую не понимают, что на самом деле на таких веселых мероприятиях ведется агрессивная политика и оправдывается убийство людей, оккупация и нарративы Кремля в целом. Мы санкционируем тех людей и организации, которые содействуют, организуют и принимают денежные пожертвования, поддержку от России и Беларуси“, — пояснил министр иностранных дел.

Надзор за исполнением санкции будет осуществлять Департамент полиции безопасности (КаПо).