ВИДЕО | Правительство ввело санкции для защиты детей от враждебного влияния РФ и Беларуси. Министры последний раз в этом году рассказали о новых решениях
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр здравоохранения Рийна Сиккут и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Ляэнеметс начал с того, что это последняя пресс-конференция правительства в этом году. Но в следующем году их будет еще много, отметил министр.
На кабинетном заседании правительство приняло 26 решений. Например, было утверждено заключенное между работниками и работодателями соглашение о повышении минимальной заработной платы в следующем году до 886 евро. Рост составил 8%, то есть 66 евро. Согласно прогнозу, в следующем году минимальная заработная плата будет составлять 43 % от средней заработной платы.
Санкции за организацию молодежных мероприятий в РФ
Также правительство ввело санкции для защиты эстонских детей и молодежи от враждебного влияния Российской Федерации и Республики Беларусь. Санкции запрещают организовывать или содействовать тому, чтобы гражданин или житель Эстонии в возрасте до 21 года принимал участие в мероприятиях, которые проходят в России, Беларуси и на оккупированных или аннексированных территориях Украины и распространяют российскую дезинформацию или поддерживают агрессию.
Цахкна добавил со своей стороны, что данная тема стояла на повестке уже давно. Цель принятой сегодня санкции — защитить жителей Эстонии от пропагандистского влияния России и Беларуси. „Россия очень активно использует т. н. мягкую силу. Мы слышали эти истории, как молодые коллективы — будь то спорт или культура или что-то другое — посылаются для участия в мероприятиях в Россию и Беларусь и находят себя посреди мягкой пропаганды, оправдания агрессии и прочего“.
„Этой санкцией мы ни в коем случае не идем против детей и молодежи, так как они зачастую не понимают, что на самом деле на таких веселых мероприятиях ведется агрессивная политика и оправдывается убийство людей, оккупация и нарративы Кремля в целом. Мы санкционируем тех людей и организации, которые содействуют, организуют и принимают денежные пожертвования, поддержку от России и Беларуси“, — пояснил министр иностранных дел.
Надзор за исполнением санкции будет осуществлять Департамент полиции безопасности (КаПо).
За нарушение физическое лицо может быть наказано лишением свободы сроком до пяти лет, юридическое лицо — большим штрафом. По словам Цахкна, интерес к данной санкции проявляют и другие партнеры Эстонии по ЕС.
Кроме этого, Цахкна выразил сожаление тем, что в Европе в целом и в Эстонии в частности уделяется недостаточное внимание происходящему в Грузии. „То, что происходит в Грузии, — действительно жестоко по отношению к народу Грузии. Людей арестовывают, пытают, журналистов избивают и издеваются над ними, подавляется воля народа Грузии и его право на свободное волеизъявление“. У нас будут праздники, но в это время в Грузии вступит в должность новый назначенный парламентом президент и ситуация накалится еще сильнее, отметил министр.
Со лжемедициной будет покончено
Сиккут сказала, что вчера президент провозгласил закон о здравоохранении, который готовился семь лет, и она очень рада этому. Очень важно, что никто больше не сможет заниматься лжемедициной, за это последует наказание. В каждом уезде должна остаться круглосуточная больница. Необходимо значительно улучшить доступность услуг в области психического здоровья, паллиативной помощи и сестринского ухода.
Как сообщила Рийсало, средняя пенсия в последующие годы будет увеличиваться примерно на 5%. С 1 апреля средний размер пенсии по старости составит 813 евро, народной пенсии — 391 евро. Со следующего года дети будут получать вспомогательные средства со скидкой 90%. В июне вырастет пособие для людей с тяжелым или глубоким недостатком здоровья. В первой половине года они получать единовременное пособие. Для получения доступа к вспомогательным средствам больше не надо будет определять степень недостатка здоровья.
Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!