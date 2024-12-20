По пунктам: какие новые возможности открывает для инвесторов недавно вступившее в силу изменение законодательства
Изменение закона об инвестиционных счетах, вступившее в силу в начале месяца, открывает для инвесторов множество новых возможностей. Одним из нововведений стало то, что теперь можно открыть налогово-эффективный инвестиционный счет и в инвестиционных компаниях. На главные вопросы, связанные с изменением законодательства, отвечают эксперты Налогово-таможенного департамента (МТА) и инвестиционной компании Lightyear.
Что такое инвестиционный счет и какие изменения в этой связи вступили в силу?
Инвестиционный счет — это налогово-эффективная система для частных лиц, позволяющая отложить налоговые обязательства до тех пор, пока прибыль или доход с инвестиционного счета не будет выведен. Иными словами, в системе инвестиционного счета можно реинвестировать полученную прибыль без необходимости уплаты налога с каждой сделки.
С изменением закона появилась возможность открывать инвестиционный счет в инвестиционных компаниях, платежных учреждениях и учреждениях электронных денег, имеющих лицензию в странах Европейской экономической зоны. Ранее открыть инвестиционный счет можно было только в банках.
В качестве финансовых активов в рамки инвестиционного счета добавляются:
Кредиты и приобретенные ценные бумаги или доли, предоставленные через платформы краудфандинга, имеющие лицензию в одной из стран Европейской экономической зоны.
Криптоактивы, приобретенные через криптосервисные платформы с лицензией или у эмитента криптоактивов.
Облигации, эмитированные банками.
Также можно будет вычитать из доходов больше расходов, связанных с инвестициями, таких как комиссии за обслуживание счета.
Когда нужно декларировать налоги, и можно ли делать это задним числом благодаря изменению закона?
Изменения в инвестиционных счетах вступают в силу задним числом с начала 2024 года. Это означает, что сделки, проведенные в 2024 году через инвестиционные компании, можно учитывать как сделки через инвестиционный счет.
Ранее приобретенные ценные бумаги также можно включить в систему инвестиционного счета. Для этого на момент 1 января 2024 года необходимо указать в декларации за 2024 год средства и стоимость приобретенных ценных бумаг на счете в инвестиционной компании как вклад на инвестиционный счет.
Сделки, уже декларированные в предыдущие годы (например, в 2023 году), останутся в стандартной системе и не будут изменены. Кроме того, удержанный подоходный налог с процентов, поступивших на инвестиционный счет в 2024 году, не возвращается. Проценты и дивиденды, уже обложенные налогом, необходимо указать как вклад на инвестиционный счет.
Какие изменения касаются классов активов?
Теперь в систему инвестиционного счета включаются новые классы активов, такие как облигации, эмитированные банками, инвестиции через платформы краудфандинга и криптосервисы, имеющие соответствующую лицензию.
Криптоактивы добавятся в рамки системы инвестиционного счета с 2025 года, когда вступит в силу регулирование криптоактивов MiCa.
Сколько инвестиционных счетов я могу иметь и можно ли переводить активы между ними?
Инвестор может иметь несколько инвестиционных счетов у разных провайдеров услуг, например, на платформе инвестиционной компании и в банке.
Перевод активов и средств между инвестиционными счетами осуществляется в рамках системы инвестиционного счета. Такие переводы не нужно декларировать, а налоговые обязательства учитываются по всем инвестиционным счетам.
Что происходит с инвестиционным счетом, если я переезжаю за границу и становлюсь налоговым резидентом другой страны?
Если человек становится налоговым резидентом другой страны, инвестиционный счет в Эстонии должен быть закрыт, но возможности инвестирования сохраняются на платформах, которые обслуживают клиентов из новой страны налогового резидентства. „Открытие“ и „закрытие“ инвестиционного счета подразумевает декларирование данных в налоговой декларации физического лица. При закрытии счета нужно указать дату, с которой человек прекращает откладывать налоговые обязательства по инвестициям. Это не требует фактического закрытия банковского счета или счета в инвестиционной компании. Такой счет можно продолжать использовать после закрытия инвестиционного счета.
Как работает инвестиционный счет Lightyear?
В Lightyear нужен только один счет — нет необходимости открывать отдельный счет для ценных бумаг и расчетный счет, как это обычно происходит в местных банках. Счет Lightyear совмещает функции обоих типов счетов и может быть задекларирован в Налогово-таможенном департаменте как инвестиционный счет через номер счета, указанный в выписке.
Существующий пользователь может начать использовать свой счет Lightyear как инвестиционный всего за несколько кликов. В этом случае с 1 января 2024 года вся деятельность на этом счете будет учитываться в декларации за 2024 год как деятельность через инвестиционный счет, которая должна быть задекларирована в начале 2025 года. Новый клиент может при создании счета выбрать, открыть ли инвестиционный счет или использовать стандартную систему инвестирования.