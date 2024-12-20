По пунктам: какие новые возможности открывает для инвесторов недавно вступившее в силу изменение законодательства

Что такое инвестиционный счет и какие изменения в этой связи вступили в силу?

Инвестиционный счет — это налогово-эффективная система для частных лиц, позволяющая отложить налоговые обязательства до тех пор, пока прибыль или доход с инвестиционного счета не будет выведен. Иными словами, в системе инвестиционного счета можно реинвестировать полученную прибыль без необходимости уплаты налога с каждой сделки.

С изменением закона появилась возможность открывать инвестиционный счет в инвестиционных компаниях, платежных учреждениях и учреждениях электронных денег, имеющих лицензию в странах Европейской экономической зоны. Ранее открыть инвестиционный счет можно было только в банках.

В качестве финансовых активов в рамки инвестиционного счета добавляются:

Кредиты и приобретенные ценные бумаги или доли, предоставленные через платформы краудфандинга, имеющие лицензию в одной из стран Европейской экономической зоны.

Криптоактивы, приобретенные через криптосервисные платформы с лицензией или у эмитента криптоактивов.

Облигации, эмитированные банками.

Также можно будет вычитать из доходов больше расходов, связанных с инвестициями, таких как комиссии за обслуживание счета.

Когда нужно декларировать налоги, и можно ли делать это задним числом благодаря изменению закона?

Изменения в инвестиционных счетах вступают в силу задним числом с начала 2024 года. Это означает, что сделки, проведенные в 2024 году через инвестиционные компании, можно учитывать как сделки через инвестиционный счет.

Ранее приобретенные ценные бумаги также можно включить в систему инвестиционного счета. Для этого на момент 1 января 2024 года необходимо указать в декларации за 2024 год средства и стоимость приобретенных ценных бумаг на счете в инвестиционной компании как вклад на инвестиционный счет.