„Есть позитивные сигналы“. Зеленский прокомментировал возможное размещение европейских миротворцев в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на встречах в Брюсселе обсуждалась возможность размещения миротворческой миссии в Украине.
Об этом он рассказал на пресс-конференции после завершения переговоров, сообщает „Европейская правда“.
Зеленский уточнил, что консультации по этому вопросу продолжаются, и в их проведении участвует президент Франции Эммануэль Макрон.
„Мы обсуждали с Эммануэлем его давнюю инициативу. Мы поддерживаем идею миротворческой миссии, которая направлена на усиление Украины“, – отметил он.
Президент добавил, что уже есть положительные сигналы. „Эмманюэль (Макрон) контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров“, – сказал Зеленский.
Однако он воздержался от раскрытия деталей формата миссии, объяснив это чувствительностью вопроса. „Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали“, – добавил он.
Reuters: страны ЕС допускают отправку войск в Украину в случае прекращения огня
Раннее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск в Украину, если будет достигнуто прекращение огня или подписано мирное соглашение.
Переговоры, которые инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, находятся на начальной стадии, однако уже проявились разногласия по поводу целей и мандата такой миссии. Агентство отмечает, что введение миротворческих сил может привести к увеличению риска прямого столкновения с Россией и создать дополнительную нагрузку на европейские военные ресурсы, запасы которых уже истощены в результате поставок оружия Украине.
Кроме того, европейские страны традиционно полагаются на помощь США в крупных международных операциях, но с приходом Дональда Трампа в Белый дом ситуация может измениться. Трамп исключил участие американских войск в поддержании прекращения огня и заявил, что европейцам предстоит самостоятельно вести переговоры, в том числе с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Париже 7 декабря, сообщили два источника агентства.
Какова позиция Эстонии?
В прошлый четверг на пресс-конференции правительства Эстонии журналист ERR задал премьер-министру Кристену Михалу вопрос, планирует ли Эстония посылать в Украину миротворцев, если война будет заморожена. Четкого ответа Михал не дал. Он сказал, что разговаривал как с Эммануэлем Макроном, Дональдом Туском, так и президентом и премьер-министром Украины о том, как усилить позицию Украины, чтобы Россия была вынуждена начать переговоры. Пока никто не понимает, что кроме силы может заставить Путина изменить свои цели.
„То, что мы считаем разумным подходом, чтобы люди не умирали в войне, для России не что иное, как показатель слабости. Это основная тема, которая обсуждается. И обсуждаются все различные возможности, как в будущем прийти к максимально хорошему результату для Европы, Украины и мира. Эти разговоры о возможных совместных операциях — это пока лишь обсуждение, но из украинского конфликта мы вынесли урок, в том числе в отношении эстонской прессы, что мы не обсуждаем вещи, которые мы не будем делать, а обсуждаем то, как сделать так, чтобы Украина победила“.