„Есть позитивные сигналы“. Зеленский прокомментировал возможное размещение европейских миротворцев в Украине

Об этом он рассказал на пресс-конференции после завершения переговоров, сообщает „Европейская правда“.

Зеленский уточнил, что консультации по этому вопросу продолжаются, и в их проведении участвует президент Франции Эммануэль Макрон.

„Мы обсуждали с Эммануэлем его давнюю инициативу. Мы поддерживаем идею миротворческой миссии, которая направлена на усиление Украины“, – отметил он.

Президент добавил, что уже есть положительные сигналы. „Эмманюэль (Макрон) контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров“, – сказал Зеленский.

Однако он воздержался от раскрытия деталей формата миссии, объяснив это чувствительностью вопроса. „Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали“, – добавил он.

Reuters: страны ЕС допускают отправку войск в Украину в случае прекращения огня

Раннее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск в Украину, если будет достигнуто прекращение огня или подписано мирное соглашение.

Переговоры, которые инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, находятся на начальной стадии, однако уже проявились разногласия по поводу целей и мандата такой миссии. Агентство отмечает, что введение миротворческих сил может привести к увеличению риска прямого столкновения с Россией и создать дополнительную нагрузку на европейские военные ресурсы, запасы которых уже истощены в результате поставок оружия Украине.

Кроме того, европейские страны традиционно полагаются на помощь США в крупных международных операциях, но с приходом Дональда Трампа в Белый дом ситуация может измениться. Трамп исключил участие американских войск в поддержании прекращения огня и заявил, что европейцам предстоит самостоятельно вести переговоры, в том числе с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Париже 7 декабря, сообщили два источника агентства.

Какова позиция Эстонии?