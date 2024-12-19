Балтийская школа кино и медиа ТЛУ скрытно организовала кинопоказы на палестинскую тематику

В ответ на прозвучавшие накануне обвинения еврейского правозащитника в том, что в кинозале Балтийской школы кино и медиа (BFM) ежемесячно демонстрируются пропагандистские и дезинформирующие произведения, вчера BFM разослала пресс-релиз. Однако вскоре выяснилось, что в учебном заведении уже третий месяц демонстрируются фильмы на палестинскую тематику. Показ организовывался по инициативе бывшей студентки BFM в обход официальных правил регистрации, а информация о кино искажалась.