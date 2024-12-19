Новости Эстонии
19.12.2024, 13:35

Балтийская школа кино и медиа ТЛУ скрытно организовала кинопоказы на палестинскую тематику

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Кинозал Балтийской школы кино и медиа, в котором скрытно проводили киносеансы.
Кинозал Балтийской школы кино и медиа, в котором скрытно проводили киносеансы.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Еще вчера, 18 декабря, в Балтийской школе кино и медиа (BFM) были уверены, что в учебном заведении кино на палестинскую тематику не показывали. Но, как выяснилось, кинопоказы все же организовывались через бывшую студентку, пишет издание Eesti Päevaleht.

В ответ на прозвучавшие накануне обвинения еврейского правозащитника в том, что в кинозале Балтийской школы кино и медиа (BFM) ежемесячно демонстрируются пропагандистские и дезинформирующие произведения, вчера BFM разослала пресс-релиз. Однако вскоре выяснилось, что в учебном заведении уже третий месяц демонстрируются фильмы на палестинскую тематику. Показ организовывался по инициативе бывшей студентки BFM в обход официальных правил регистрации, а информация о кино искажалась.

В BFM ничего не знали о кинопоказах

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