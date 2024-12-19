Мальчик на велосипеде врезался в выезжавший со двора детсада автомобиль

В 11.31 произошло ДТП в Пярнуском уезде в волости Ляэнеранна в деревне Кымси, где на 58-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 59-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем Man, съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 17.25 произошло дорожное происшествие в городе Курессааре у дома по улице Роху, 4. 61-летний мужчина выезжал на легковом автомобиле Volkswagen Passat со двора детсада, когда в него слева врезался на велосипеде 13-летний мальчик. Велосипедиста доставили в больницу.

В 16.53 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в деревне Каллавере у дома по Савиранна теэ, 27-а, где 57-летний мужчина из-за гололеда съехал на экскаваторе в кювет. Водителя доставили в больницу.