Танцор Полунин с татуировкой Путина решил покинуть Россию

Артист балета Сергей Полунин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, заявил о своем решении эмигрировать из РФ. „Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил“, - сообщил 35-летний Полунин в Telegram-канале, пишет в среду, 18 декабря, издание The Moscow Times (МТ).

В этом сообщении, содержащим множество орфографических и пунктуационных ошибок, Полунин заявил, что Россия дала ему „все, что нужно, и даже больше“, но что сейчас ему „нужно проделать“ другой путь. Указать направление этого пути артист затруднился, отметив лишь - „чтобы душа была спокойна“, семья счастлива, и чтобы „было интересно“.

На теле - три портрета Путина

Сергей Полунин родился в Херсоне и учился в Киевском хореографическом училище. Он стал ведущим солистом британского Королевского балета, где работал с 2007 по 2012 годы, а позже продолжил карьеру в Баварской опере. Полунин также имеет гражданство Сербии, а в 2018 году получил гражданство России. С тех пор он стал активно поддерживать кремлевскую власть, в том числе сделав татуировку с изображением Владимира Путина на груди и заявив, что у него есть еще два портрета российского президента на теле, так как „Бог любит троицу“. Несмотря на это, на его руке есть татуировка с гербом Украины.

11 декабря 2024 года Полунин был уволен с должности руководителя Севастопольского театра оперы и балета, и Министерство культуры РФ назначило на его место Ильдара Абдразакова, солиста Большого и Мариинского театров. Причины увольнения не были озвучены.