Танцор Полунин с татуировкой Путина решил покинуть Россию
Артист балета Сергей Полунин, поддержавший войну России против Украины, заявил, что „свою миссию“ в России он выполнил и что сейчас ему „нужно проделать“ другой путь. Направление этого пути уроженец Украины не уточнил, пишет DW.
Артист балета Сергей Полунин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, заявил о своем решении эмигрировать из РФ. „Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил“, - сообщил 35-летний Полунин в Telegram-канале, пишет в среду, 18 декабря, издание The Moscow Times (МТ).
В этом сообщении, содержащим множество орфографических и пунктуационных ошибок, Полунин заявил, что Россия дала ему „все, что нужно, и даже больше“, но что сейчас ему „нужно проделать“ другой путь. Указать направление этого пути артист затруднился, отметив лишь - „чтобы душа была спокойна“, семья счастлива, и чтобы „было интересно“.
На теле - три портрета Путина
Сергей Полунин родился в Херсоне и учился в Киевском хореографическом училище. Он стал ведущим солистом британского Королевского балета, где работал с 2007 по 2012 годы, а позже продолжил карьеру в Баварской опере. Полунин также имеет гражданство Сербии, а в 2018 году получил гражданство России. С тех пор он стал активно поддерживать кремлевскую власть, в том числе сделав татуировку с изображением Владимира Путина на груди и заявив, что у него есть еще два портрета российского президента на теле, так как „Бог любит троицу“. Несмотря на это, на его руке есть татуировка с гербом Украины.
11 декабря 2024 года Полунин был уволен с должности руководителя Севастопольского театра оперы и балета, и Министерство культуры РФ назначило на его место Ильдара Абдразакова, солиста Большого и Мариинского театров. Причины увольнения не были озвучены.
В августе этого года Полунин, после того как покинул пост ректора Академии балета Севастополя, заявлял, что за ним следят и присылают „несанкционированные“ посылки. Он выразил беспокойство по поводу безопасности своей семьи, отметив, что не может допустить, чтобы с его женой или детьми что-то случилось. „Не знаю, взорвется это когда-то в мое лицо или нет. Время покажет. Не дай Бог, чтобы с моей женой что-то случилось, или моими детьми, или так далее. Этого допустить я не могу“, - приводит МТ слова танцора.
На сайте Полунина открыт сбор для участников вторжения в Украину
Сергей Полунин активно поддерживает войну России против Украины. На его официальном сайте был открыт сбор пожертвований для российских военных, участвующих в этом вторжении. Из-за его поддержки войны и неоднократных гомофобных и сексистских высказываний в социальных сетях, в ряде европейских стран отменяли его выступления.