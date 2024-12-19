Новые владельцы MMA Raju хотят вывести единственную лигу смешанных единоборств в Эстонии на международный уровень

„Raju достигнет совершеннолетия в следующем году, когда осенью состоится 18-е по счету мероприятие, и в связи с этим мы поставили перед собой цель стать действительно большими. Мы хотим расшириться и выйти на международный уровень. Это означает, что мы будем привлекать все больше иностранных спортсменов, а трансляции будут охватывать не только соседние страны, но и другие регионы Европы“, заявил исполнительный директор Evecon OÜ Карл Кулль. „Мы успешно реализовали несколько крупных и, на первый взгляд, невозможных проектов в области энергетики, и я верю, что мы сможем продемонстрировать миру истинное величие Raju“.

По словам главного организатора соревнования и исполнительного директора недавно учрежденной фирмы Evecon Raju OÜ Оття Тыниссаара, эта сделка является уникальной для структур спортивной борьбы в Эстонии. „Бренд лиги с многолетней историей уже добился заметного признания. Данная сделка является результатом 15-летних усилий – за все время существования спортивной борьбы в нашей стране еще не происходило ничего подобного“, отметил Отт Тыниссаар.

„Привлеченные средства в сочетании с предпринимательскими и управленческими компетенциями команды Evecon выводят Raju на качественно новый уровень. Участники Raju ценят очень хорошую организацию и возможности, которые предоставляет им эта лига. Три участника Raju перешли в главную мировую лигу UFC, причем один из них – сразу после матча в Эстонии“, добавил Тыниссаар.

Организаторы наметили план действий на 2025 и 2026 годы с четырьмя последующими мероприятиями, два из которых пройдут 22 февраля в Тарту и 20 сентября в Таллинне в ледовом холле Tondiraba.