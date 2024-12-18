ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1029-й день) | Reuters: страны ЕС допускают отправку войск в Украину в случае прекращения огня
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Спецпосланник Трампа готов приехать в Москву — если его туда позовут.
Будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог готов посетить Москву, если получит соответствующее приглашение, написал вечером 17 декабря Bloomberg со ссылкой на источник.
Поездка может состояться вскоре после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Bloomberg называет саму возможность визита высокопоставленного американского чиновника в Москву „экстраординарным шагом“ на фоне все усиливающихся санкций США в отношении России. Эта поездка, если она состоится, будет в первую очередь направлена на получение информации о позиции России, а не на достижение каких-либо договоренностей.
Келлог, сообщает Bloomberg, в январе (неясно, до инаугурации Трампа или после) также планирует визит в Киев и в несколько других европейских столиц, таких как Лондон, Париж и Рим. О планах этих поездок также написало агентство Reuters, — по его данным, во время поездки Келлог не собирается посещать Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 декабря сказал, что в Кремле „видели соответствующие сообщения СМИ“, но не располагают какими-либо деталями. „Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было“, — отметил Песков.
Представитель Трампа Кэролайн Левитт официально не стала комментировать возможные поездки Келлога, однако подчеркнула, что скорейшие переговоры и завершение российско-украинской войны являются „максимальным приоритетом“ для Трампа.
На каких условиях команда Трампа будет предлагать сторонам завершить войну, пока официально не сообщалось. В западных СМИ доминирует точка зрения, что по плану Трампа Украина так или иначе должна будет де-факто отдать России часть своих территорий в обмен на гарантии безопасности, которые позволят исключить новое вторжение. Сам Трамп 16 декабря, выступая перед журналистами, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский „должен быть готов заключить сделку“.
В Пентагоне считают, что в Курской области погибли и получили ранения сотни солдат из Северной Кореи.
В боях на территории оккупированной ВСУ части Курской области могли быть убиты и ранены „несколько сотен“ военных из Северной Кореи, считают в Пентагоне. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.
По информации Пентагона, вытеснением украинских войск с захваченных территорий занимается объединенная группировка из примерно 50 тысяч российских и корейских военных. Войска КНДР не имеют боевого опыта — поэтому украинским военным удалось нанести успешные удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.
Служба безопасности Украины также утверждает, что войска КНДР терпят серьезные потери в боях в Курской области. Ведомство опубликовало, как утверждается, перехваченный разговор между российским военным и его женой, которая работает в госпитале в Подмосковье. Женщина в разговоре, в частности, сообщает, что в течение нескольких дней к ним привезли около двухсот раненых корейцев. Подлинность записи этого разговора не подтверждена.
Официально Россия не подтверждает участие военнослужащих из КНДР в боях в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря заявил, что российские войска „пытаются скрыть потери среди северокорейцев“.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете за 17 декабря предполагают, что Кремль и дальше будет скрывать участие корейцев в боях в Курской области, потому что „это является молчаливым признанием того, что Россия не может без помощи иностранных войск отвоевать собственную территорию“.
Зеленский: У Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс.
По словам украинского президента, он рассчитывает на возврат утерянных территорий дипломатическим путем. При этом Зеленский назвал опасной заморозку войны России против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может своими силами вернуть Крым и Донбасс. Он сказал об этом в интервью французской газете Le Parisien, обнародованном во вторник, 17 декабря.
Издание спросило у Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну. „Готовы ли вы отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно?“ - поинтересовалась журналистка. На это Зеленский ответил: „Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны мирового сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров“.
Готов ли Зеленский на переговоры с Путиным?
У Зеленского спросили, готов ли он сесть за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот ответил: „Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда?“
„Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план - называйте, как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам“, - сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что ни один мировой лидер „не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины“. „Мы никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы“, - указал Зеленский.
Власти Украины, по данным источников The Wall Street Journal, в декабре начали переговоры о прекращении войны с командой избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что готов быстро завершить эту войну. Зеленский 7 декабря встретился с Трампом в Париже, встречу организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. После переговоров в Париже Трамп призвал стороны прекратить огонь и начать переговоры. В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам, но cначала власти Украины должны отменить запрет на контакты с руководством РФ. Власти Украины неоднократно заявляли, что Россия к переговорам не готова.
Зеленский: Заморозка войны опасна.
В интервью Le Parisien Владимир Зеленский назвал опасной заморозку боевых действий - сценарий, который, вероятно, предпочитает команда Трампа. „Трамп углубится в некоторые детали, когда действительно сможет это сделать. На данный момент он еще не находится в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, министерству обороны, некоторым дипломатическим каналам. Когда он будет там, мы сможем говорить на том же языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине“, - сказал украинский президент.
„Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, и мы сделаем все возможное для достижения этого. Мы прибегнем к дипломатии“, - добавил Зеленский.
Суд ЕС оставил под санкциями Дерипаску и два банка.
Олегу Дерипаске и двум российским банкам не удалось добиться снятия санкций Евросоюза за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 18 декабря, отклонил иски российского бизнесмена Олега Дерипаски, Росбанка и Тинькофф-банка, оспаривавших санкции, введенные против них в связи с агрессией России в Украине.
Все три апелляции были отклонены по всем пунктам, включая требование Дерипаски компенсировать ему моральный ущерб от санкций выплатой суммы в один миллион евро.
Олег Дерипаска в 2022 году подпал под санкции ЕС в рамках санкций за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а затем в 2024 - под санкции за обход предыдущих санкций и материальную поддержку российского правительства.
Ранее суд частично снял санкции с кузена Дерипаски.
При этом 11 сентября Суд ЕС частично удовлетворил иск двоюродного брага Олега Дерипаски Павла Езубова. Как говорится в вердикте, он аннулировал решения Совета ЕС от сентября 2023 года о введении санкций в его отношении, однако отклонил его иск в той части, в которой он требует отмены ограничительных мер, введенных в сентябре 2022 года и марте 2023-го.
Росбанк и Тинькофф-банк предъявили суду ряд пунктов, среди которых отсутствие указания причин санкций, ошибка в оценке фактов, злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, нарушение принципа пропорциональности, нарушение принципа равенства и недискриминации и так далее.
Reuters: страны ЕС допускают отправку войск в Украину в случае прекращения огня.
Европейские страны обсуждают отправку миротворческих войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения, пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.
Переговоры, инициированные президентом Франции Эммануэлем Макроном, находятся на ранней стадии, но они уже выявили разногласия по поводу возможных целей и мандата такой миссии, отмечает агентство.
Такие силы увеличат риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские военные силы, чьи запасы оружия были истощены пожертвованиями Украине, отмечает Reuters. К тому же европейские страны привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США в крупных миссиях, но теперь американским президентом станет Дональд Трамп.
Трамп исключил участие американских войск в обеспечении прекращения огня и настоял на том, что европейцам придется играть эту роль в одиночку на переговорах с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря, рассказали Reuters два источника.
Удар по Ростовской области был нанесен 10 ракетами — губернатор.
„По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет“, — заявил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграме.
По его данным, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. Осколками повреждены окна в доме на еще одной улице. Обломок ракеты обнаружен и по третьему адресу.
„По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет“, — добавил губернатор.
Украинская сторона не комментировала сообщения о ракетной атаке на Ростовскую область.
В Тюмени по обвинению в покушении на теракт арестовали 14-летнего подростка.
Восьмиклассника, чьи имя и фамилия не называются, обвиняют в приготовлении к поджогу релейного шкафа на железнодорожных путях, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, в конце ноября восьмиклассник, получив задание от неизвестного в одном из мессенджеров, предложил выполнить его вместе с ним своему другу-семикласснику, на что тот согласился.
Как утверждает обвинение, школьники купили растворитель „Уайт спирит“, взяли лом и пошли к релейному шкафу на 2145-м километре станции Войновка.
Однако по пути подростки увидели незнакомца и, испугавшись его, убежали.
Поджоги релейных шкафов стали частым явлением в России после начала войны против Украины.
Использованы материалы DW, BBC News Русская служба, „Медуза“.