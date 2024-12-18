ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1029-й день) | Reuters: страны ЕС допускают отправку войск в Украину в случае прекращения огня

На каких условиях команда Трампа будет предлагать сторонам завершить войну, пока официально не сообщалось. В западных СМИ доминирует точка зрения, что по плану Трампа Украина так или иначе должна будет де-факто отдать России часть своих территорий в обмен на гарантии безопасности, которые позволят исключить новое вторжение. Сам Трамп 16 декабря, выступая перед журналистами, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский „должен быть готов заключить сделку“.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 декабря сказал, что в Кремле „видели соответствующие сообщения СМИ“, но не располагают какими-либо деталями. „Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было“, — отметил Песков.

Келлог, сообщает Bloomberg, в январе (неясно, до инаугурации Трампа или после) также планирует визит в Киев и в несколько других европейских столиц, таких как Лондон, Париж и Рим. О планах этих поездок также написало агентство Reuters, — по его данным, во время поездки Келлог не собирается посещать Москву.

Поездка может состояться вскоре после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Bloomberg называет саму возможность визита высокопоставленного американского чиновника в Москву „экстраординарным шагом“ на фоне все усиливающихся санкций США в отношении России. Эта поездка, если она состоится, будет в первую очередь направлена на получение информации о позиции России, а не на достижение каких-либо договоренностей.

Издание спросило у Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну. „Готовы ли вы отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно?“ - поинтересовалась журналистка. На это Зеленский ответил: „Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны мирового сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров“.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может своими силами вернуть Крым и Донбасс. Он сказал об этом в интервью французской газете Le Parisien, обнародованном во вторник, 17 декабря.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете за 17 декабря предполагают, что Кремль и дальше будет скрывать участие корейцев в боях в Курской области, потому что „это является молчаливым признанием того, что Россия не может без помощи иностранных войск отвоевать собственную территорию“.

Служба безопасности Украины также утверждает, что войска КНДР терпят серьезные потери в боях в Курской области. Ведомство опубликовало, как утверждается, перехваченный разговор между российским военным и его женой, которая работает в госпитале в Подмосковье. Женщина в разговоре, в частности, сообщает, что в течение нескольких дней к ним привезли около двухсот раненых корейцев. Подлинность записи этого разговора не подтверждена.

По информации Пентагона, вытеснением украинских войск с захваченных территорий занимается объединенная группировка из примерно 50 тысяч российских и корейских военных. Войска КНДР не имеют боевого опыта — поэтому украинским военным удалось нанести успешные удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.

В боях на территории оккупированной ВСУ части Курской области могли быть убиты и ранены „несколько сотен“ военных из Северной Кореи, считают в Пентагоне. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

Готов ли Зеленский на переговоры с Путиным?

У Зеленского спросили, готов ли он сесть за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот ответил: „Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда?“

„Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план - называйте, как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам“, - сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что ни один мировой лидер „не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины“. „Мы никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы“, - указал Зеленский.

Власти Украины, по данным источников The Wall Street Journal, в декабре начали переговоры о прекращении войны с командой избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что готов быстро завершить эту войну. Зеленский 7 декабря встретился с Трампом в Париже, встречу организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. После переговоров в Париже Трамп призвал стороны прекратить огонь и начать переговоры. В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам, но cначала власти Украины должны отменить запрет на контакты с руководством РФ. Власти Украины неоднократно заявляли, что Россия к переговорам не готова.

Зеленский: Заморозка войны опасна.